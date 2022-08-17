Atwasat

تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 02:19 مساء
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS
أسباب إضاءة علامة ABS في السيارة (الإنترنت)
alwasat radio

قد تظهرعلامة ABS في السيارة أثناء القيادة بشكل مفاجئ ليقوم سائق السيارة بالتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة التقنية التي قد تثير القلق عند البعض وتحتاج إلى صيانة.

ما هو نظام ABS؟
عند حالات الطوارئ أثناء القيادة، يقوم السائق عادة بالضغط على دواسة المكابح بشكل عنيف وفجائي. ما يؤدي تلقائيا إلى انزلاق الإطارات إلى الأمام من دون أي قدرة فعلية على التحكم في وجهة السيارة.

فالكبح السليم يجب أن يكون عبر تهدئة دوران العجلات بسلاسة بحيث يبقى التلامس بين الإطار والأرض على نحو سليم. ما يسمح للسائق في الوقت نفسه بتوجيه السيارة بشكل عادي إلى حين التوقف، حتى أثناء عملية الكبح القوي.
ومن هنا أهمية الدور الذي تلعبه تقنية التشغيل ABS كونها نظام أمان يعمل عند الكبح الشديد لمنع العجلات من التوقف عن الدوران أثناء الفرملة وانزلاقها تلقائيا إلى الأمام.

لتفعيل النظام، ما على السائق سوى الضغط على دواسة المكابح بقوة، فيقوم النظام التكنولوجي بالعمل تلقائيا على ضبط عملية الكبح. ولكن في بعض الحالات، يحدث عطل ما في النظام فتضاء علامة ABS في الشاشة الأمامية من مقصورة السيارة.

أسباب إضاءة علامة ABS في السيارة
في حال إضاءة لمبة ABS، يجب اتخاذ خطوات سريعة للكشف عن سبب المشكلة قبل تفاقمها:
- لنبدأ أولا بتحديد الفيوز الخاص بنظام المكابح ABS ، فإذا كان تالفا عليكم تغييره، وإذا كان سليما ننتقل إلى سبب آخر للمشكلة.
- تتضمن الخطوة التالية الكشف على مستوى زيت الفرامل وإن كان ناقصا أم زائدا، بحيث يجب أن يكون مستوى الزيت في علبة الفرامل بين علامتي الـ Min والـMax. وقد يتبين هنا أن أساس المشكلة هو تسريب في دورة الزيت بحيث يمكن معالجتها بسرعة.
- إذا كان مستوى زيت الفرامل جيدا، يجب التأكد عندها من احتمال وجود خطأ كهربائي بسيط في كمبيوتر السيارة. وللتأكد من ذلك، قوموا بغلق المحرك وفصل كابل البطارية عن نظام السيارة. بعد ذلك، انتظروا لمدة 30 دقيقة وقوموا بإعادة توصيلها وتدوير المحرك. فيجب أن يختفي عندها ضوء علامة ABS من الشاشة.
- وفي حال فشل كل الخطوات المذكورة أعلاه، من الأفضل التوجه فورا إلى ميكانيكي متخصص قادر على فحص السيارة للتأكد من سلامة التوصيلات والأسلاك الخاصة بحساسات نظام ABS. وقد يقوم بتنظيف هذه الحساسات أم تغييرها لحل المشكلة.
لكن، أهم ما في الأمر وعند إضاءة علامة ABS في السيارة، لا تقلق عزيزي السائق أثناء القيادة ولا تتوتر أبدا. فالموضوع ليس بخطير جدا. كل ما عليك فعله هو القيادة بحذر حتى الوصول إلى المركز المختص والقادر على معالجة المشكلة، من دون أن يؤثر الأمر سلبا على نوعية القيادة الآمنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة
تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة
«جي إم سي» تنافس «فورد» و«تويوتا» بهذا الوحش (فيديو)
«جي إم سي» تنافس «فورد» و«تويوتا» بهذا الوحش (فيديو)
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»
بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما...
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن...
سبب ظهور مادة بيضاء على الأجزاء المعدنية من البطارية
سبب ظهور مادة بيضاء على الأجزاء المعدنية من البطارية...
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة...
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)...
المزيد
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS...
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة...
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك...
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية...
بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»
بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط