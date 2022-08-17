تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS

القاهرة - بوابة الوسط

قد تظهرعلامة ABS في السيارة أثناء القيادة بشكل مفاجئ ليقوم سائق السيارة بالتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة التقنية التي قد تثير القلق عند البعض وتحتاج إلى صيانة.

ما هو نظام ABS؟

عند حالات الطوارئ أثناء القيادة، يقوم السائق عادة بالضغط على دواسة المكابح بشكل عنيف وفجائي. ما يؤدي تلقائيا إلى انزلاق الإطارات إلى الأمام من دون أي قدرة فعلية على التحكم في وجهة السيارة.

فالكبح السليم يجب أن يكون عبر تهدئة دوران العجلات بسلاسة بحيث يبقى التلامس بين الإطار والأرض على نحو سليم. ما يسمح للسائق في الوقت نفسه بتوجيه السيارة بشكل عادي إلى حين التوقف، حتى أثناء عملية الكبح القوي.

ومن هنا أهمية الدور الذي تلعبه تقنية التشغيل ABS كونها نظام أمان يعمل عند الكبح الشديد لمنع العجلات من التوقف عن الدوران أثناء الفرملة وانزلاقها تلقائيا إلى الأمام.

لتفعيل النظام، ما على السائق سوى الضغط على دواسة المكابح بقوة، فيقوم النظام التكنولوجي بالعمل تلقائيا على ضبط عملية الكبح. ولكن في بعض الحالات، يحدث عطل ما في النظام فتضاء علامة ABS في الشاشة الأمامية من مقصورة السيارة.