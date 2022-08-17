بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت شركة ميتسوبيشي موتورز سيارة أكسباندر كروس «Xpander Cross» الجديدة، وهي من فئة كروس أوفر إم بي في MPV بتصميم حديث وأداء قيادة محسن، وقد ظهرت السيارة لأول مرة في معرض جايكيندو إندونيسيا الدولي للسيارات الدولي التاسع والعشرين قبل بدء المبيعات في أغسطس الجاري وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

محرك السيارة

جرى تجهيزها بمحرك بسعة 1.5 لتر بسعة 1.5 لتر ينتج 103 أحصنة (77 كيلو وات/105 أحصنة) وعزم دوران 141 نيوتن متر مع علبة تروس CVT جديدة ترسل الطاقة إلى المحور الأمامي.



يتميز أكسباندر كروس الجديد بتصميم أمامي وخلفي محدث، فضلا عن تعزيز راحة الركوب والقيادة الآمنة التي توفرها الميزات بما في ذلك التحكم النشط في الانعطاف (AYC)، والذي يعمل على تحسين أداء المنعطفات عن طريق ضبط قوة الكبح على العجلات الأمامية.



تتمتع ميتسوبيشي أكسباندر كروس الجديدة الآن بمزيد من المتانة والموثوقية أكثر من أي وقت مضى، مع مساحة داخلية كبيرة وإحساس عالي الجودة، وقيادة آمنة ومريحة محسنة. تم تطوير الواجهة الأمامية للأداء الديناميكي، حيث تجمع بين الشبكة الكبيرة مع شكل شبه منحرف ومصد على شكل قضيب حماية لمنح أكسباندر كروس الجديدة مظهرا قويا.

خارجية السيارة

كما تتميز المصابيح الأمامية بتصميم مميز على شكل حرف تي T يؤكد الإحساس بالعرض، بينما تم دمج إشارات الانعطاف، التي كانت موضوعة سابقا تحت وحدة المصباح الأمامي، في مصابيح الموضع العلوي لتحسين الرؤية للسائقين الآخرين. كما جرى تمديد الأجزاء العلوية الأمامية والخلفية بما مجموعه 95 ملم، وكذلك زيادة سماكة غطاء المحرك لخلق أبعاد أكثر ديناميكية وثباتا.



تأتي العجلات المزودة بحافة مستديرة مقاس 17 بوصة بتصميم آلي بلونين باللون الرمادي المتوسط، بالتنسيق مع الطلاء الرمادي على ألواح الانزلاق الأمامية والخلفية وزخارف الأبواب. تخلق العجلات مظهرا ثلاثي الأبعاد للتعبير عن الشعور الرياضي والقوي لسيارات الدفع الرباعي. كما جرى تلوين قضبان السقف باللون الأسود لإبراز المظهر العام. في الجزء الخلفي، تم منح الباب الخلفي تصميما ثلاثي الأبعاد أكثر، كما تم تقليل عدد الخطوط المنقسمة لإحساس أفضل بالجودة.



تتمتع مجموعة المصابيح الخلفية بمظهر عريض وثابت مع مصابيح خلفية أفقية على شكل حرف تي T، بينما تتم إضافة مصابيح التوقف LED إلى مصابيح LED الخلفية والأضواء الخلفية لتحسين الرؤية في الليل. هناك لون جديد للهيكل انضم إلى التشكيلة، وهو أخضر برونزي ميتاليك، الذي يجمع بين المتانة والإحساس الحديث بالذوق إلى التشكيلة. وتشمل الألوان الأخرى المتاحة الكوارتز الأبيض اللؤلؤي، والفضي المعدني، والرمادي الغرافيتي المعدني، والأسود القاتم الميكا.



مقصورة السيارة

جهزت المقصورة الداخلية بلوحة عدادات ذات أتجاه أفقي تستند إلى مفهوم المحور الأفقي، مما يؤكد على أتساع المقصورة ويجعل من السهل إدراك التغييرات في موضع السيارة أثناء القيادة.



إضافة إلى عجلة قيادة جديدة ذات قطر كبير بأربعة أذرع تستحضر شعور بالرفاهية. لتوفير مقصورة متطورة، يتبنى أكسابندر كروس شاشة عرض بلورية سائلة ملونة مقاس 8 بوصات (LCD) تكون أكثر مرونة في الاستخدام، من خلال تشغيل مفتاح موجود على مكابح عجلة القيادة، يمكن عرض معلومات القيادة مثل الاقتصاد في استهلاك الوقود المتوسط والحالي.



تُستخدم معلومات مثل زاوية التوجيه، ومعدل الانحراف، وقوى G الجانبية والطولية، وضغط الفرامل، وسرعة العجلة لتقييم تشغيل السائق وسلوك السيارة بدقة، ويجري تطبيق التحكم في الفرامل لأداء توجيه عزم الدوران بين العجلات الأمامية، مما يضمن أن تستجيب السيارة كما يريد السائق.



بنيت أكسباندر كروس الجديدة في مصنع ميتسوبيشي موتورز كراما يودا إندونيسيا، على أن يتم طرحها بالتتابع في الأسواق الأخرى بدول العالم. وهى الفئة الأعلى التي تتصدر تشكيلة طرازات أكسباندر. لها تصميم دفع رباعي قوي إلى جانب راحة الركوب. منذ إطلاقها في إندونيسيا عام 2019، توسعت أسواق مبيعاتها لتشمل الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأفريقيا. جنبا إلى جنب مع طراز أكسباندر القياسي الذي جرى إطلاقه في العام 2017. بلغ إجمالي المبيعات التراكمية للسلسلة أكثر من 470.000 وحدة منذ نهاية يوليو 2022، بما في ذلك أكثر من 110.000 وحدة في السنة المالية 2021- 2022، مما يجعلها ثالث أفضل طراز مبيعا لشركة «ميتسوبيشي موتورز».

شركة «ميتسوبيشي» موتورز تحدث طراز أكسباندر كروس

شركة «ميتسوبيشي» موتورز تحدث طراز أكسباندر كروس