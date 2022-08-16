بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت شركة «Human Horizons» الصينية سيارتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها سيارة من عالم المستقبل.

وحاول مصممو سيارة «HiPhi Z» الجديدة جعلها متميزة بكل ما فيها وخصوصا من حيث الشكل والتقنيات المتطورة؛ إذ حصلت هذه السيارة على هيكل شديد الانسيابية بشكل أنيق جدا، وتزينت بأنظمة إضاءة خارجية تضيئ حتى جانبي أبوابها، كما زودت بأبواب تفتح بطريقة متعاكسة كما في سيارات رولز رويس الفاخرة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وزودها المصممون بعجلات خلفية متحركة المحاور كما في سيارات الفئة S الحديثة من مرسيدس ما يمنحها زاوية التفاف ممتازة، وجهزوها بـ19 رادارا وكاميرا لمنحها ميزات أمان كبيرة جدا وتمكينها من الحركة بشكل ذاتي.

وحصلت السيارة على زجاج أمامي وشبابيك واسعة وعلى سقف زجاجي يمتد على كامل طولها تقريبا، كما زودت بفتحات هوائية مميزة الشكل تفتح وتغلق بناء على السرعة، وعلى جنحين هوائيين من الخلف واحد من أصل الهيكل وآخر متحرك يخرج من الصندوق الخلفي.

وداخليا جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية عملاقة مثبتة على محور لتوجيهها بزوايا مختلفة، ويمكن إدارة معظم تقنيات وأنظمة هذه السيارة عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أن مقاعدها الجلدية المريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك جسم الركاب.

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية جبارة بعزم 672 حصانا تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون ثانيتين تقريبا، كما جهزت ببطاريات تكفيها لقطع أكثر من 700 كلم بالشحنة الواحدة.



مميزات عصرية لسيارة «HiPhi Z» الصينية (الإنترنت)