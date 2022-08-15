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بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 03:55 مساء
بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»
أودي تعرض سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (الإنترنت)
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كشفت «أودي» سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السادسة، والتي صممت لتوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة لركابها.
خارجيا تختلف سيارة Audi A6 L الجديدة عن سيارات الفئة السادسة من أودي التي طرحت العام الماضي؛ إذ جاءت هذه المركبة أطول وأعرض بقليل، كما تغير فيها تصميم الواجهة الأمامية وشبك غطاء المبرد، وحصلت السيارة على أقراص جديدة للعجلات بمقاس 18 و19 و20 إنشا.

داخلية السيارة
أما قمرة هذه المركبة فحصلت على مواد أفضل من ناحية الجودة مقارنة بسياراتAudi A6 L السابقة، وجرى تزويد بعض الأزرار بإطارات من الكروم، كما حصلت المقاعد الأمامية والخلفية فيها على منافذ USB Type-C لشحن الأجهزة الذكية، وزودت هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة كهربائية لتعديل حركتها بوضعيات متنوعة.
وحصلت واجهة القيادة في هذه السيارة على 3 شاشات، واحدة قبالة السائق، وشاشتين لمسيتين في المنتصف، كما زودت المركبة بنظام النقطة العمياء، وأنظمة متطورة للفرملة الآلية لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الدخول وقفل السيارة عبر البصمة، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستطرحها اودي بمحركات توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 190 و245 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما ستُطلق منها نسخ قوية مجهزة بمحركات بقوة 340 حصانا.


 

أودي تعرض سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (الإنترنت)
أودي تعرض سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (الإنترنت)
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