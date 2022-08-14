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تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 12:44 مساء
تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة
تقنيات الأمان بالسيارة (الإنترنت)
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عند شراء سيارة جديدة قد تهتم بالسعر وحالة المركبة ومواصفات المحرك وما تحتويه داخلية السيارة، ورغم أهمية ذلك إلا أن هناك ما هو أهم.. تقنيات الأمان.

وهنا نستعرض معا أهم تقنيات أمان السيارات التي يجب البحث عنها عند الشراء، وهي مجموعة من الأنظمة التي جرى تطويرها بدقة متناهية حتى يشعر السائق بالثقة التامة عند قيادة سيارته في كل مكان، حسب «موتوري».

نظام الثبات الإلكتروني ESP
يعمل هذا النظام على إبقاء السيارة متوازنة على الطرق والأسطح المبللة والمغطاة بمواد زلقة، مما يمنع السيارة من الانحراف وتغيير اتجاهها خارج سيطرة السائق.

نظام منع غلق المكابح ABS
تحدثنا مسبقًا عن مبدأ عمل هذا النظام، وهو الذي يعمل على منع السيارة من الانزلاق عندما يقوم السائق بالكبح المفاجئ، فهو يعمل على تخفيف دوران العجلات تدريجيًا بدلًا من توقفها تمامًا وانزلاقها على الطريق.

التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD
يعمل هذا النظام إلى جانب نظام منع غلق المكابح ABS، إذ تتمحور وظيفته الرئيسية حول توزيع قوة الكبح على كل العجلات لتفادي الانحراف والحفاظ على ثبات السيارة.

نظام مراقبة النقاط العمياء BSM
يعمل هذا النظام على تحذير السائق من الاصطدام من بعض الزوايا التي لا تكون مرئية له، حيث يتصل هذا النظام بعدة حساسات وكاميرات تعمل بدقة من أجل التنبيه وتفادي الاصطدام أو الاقتراب بشدة من السيارات المحيطة.

مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB
تعمل بعض الأنظمة على تنبيه السائق حتى يقوم السائق بالكبح أثناء قيادته عند استشعار أي خطر، لكن في بعض الأحيان لا يستجيب السائق بسرعة كافية، ولهذا يقوم نظام AEB بتفعيل الكبح الأوتوماتيكي، ويجدر بالذكر أن معظم الدول بدأت باشتراط وجود هذا النظام في كل السيارات الجديدة التي يجري بيعها في الأسواق.

نظام تحذير مغادرة المسار LDW
وظيفة هذا النظام تتألف من تحذير السائق إذا بدأت السيارة بالانحراف والخروج عن مسارها دون وجود نية لديه بتغيير المسار، حيث يستشعر النظام هذا الأمر عند انحراف السيارة عن مسارها وملاحظة أن إشارات الانعطاف لم يجر تفعيلها.

الوسائد الهوائية
في حال لم يتمكن السائق أو أي من أنظمة الأمان من تفادي الاصطدام وتعرضت السيارة لحادث، سوف تقوم المستشعرات الدقيقة بإرسال إشارات من أجل تفعيل نظام الايرباق أو الوسائد الهوائية من أجل حماية السائق والركاب من قوة الاصطدام وتجنب الإصابات الخطيرة.

الكاميرات
تتصل معظم أنظمة الأمان بالكاميرات الموزعة عند مختلف الزوايا المحيطة بالسيارة، وتظهر الصورة على شاشة الترفيه الموجودة في المقصورة، كما تُساعد هذه الكاميرات أيضًا على تسهيل الاصطفاف.

منصات الترفيه الداخلية
تشمل معظم شاشات الترفيه في السيارات الحديثة نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتكمن أهمية كليهما بأن السائق يمكنه وصل هاتفه مع النظام من أجل عرض محتويات الهاتف أثناء القيادة دون الإمساك بالهاتف نفسه، مما يمنح السائق قدرة التركيز التام على الطريق أمامه.

وأضافت العديد من الشركات تقنية التحكم بأنظمة السيارة ومنصات الترفيه من خلال الأوامر الصوتية حتى تبقى يدي السائق على عجلة القيادة طوال الوقت.

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