4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل...

يحذرك خبراء الصيانة، بأن عدم غسل سيارتك يستبب في تلفها وهو أمر مكلف ومزعج أكثر بكثير من القيام برحلة إلى مغسلة السيارة.
وفيما يلي نظرة فاحصة على بعض العواقب المحتملة لعدم غسل سيارتك، حسب «سترايف مي».
ظهور الصدأ
الصدأ هو أحد أسوأ آثار عدم غسل سيارتك. وتحتوي كل سيارة على خدوش صغيرة على سطح الطلاء، حتى بعضها لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. نتيجة لذلك، يمكن أن تدخل الملوثات داخل تلك الخدوش وتبدأ في إلحاق الضرر بهيكل سيارتك.
وأيضًا، يمكن أن تدخل المياه وفضلات الطيور والملوثات الناتجة عن المطر والهواء في هذه الخدوش وتتسبب في حدوث الصدأ. وكلما تخطيت غسل سيارتك، زاد الوقت الذي تحصل عليه هذه الملوثات إلى إتلاف هيكل سيارتك والتسبب في حدوث الصدأ.
ولا توجد طريقة سهلة لإصلاح الصدأ. ومع تراكمه، يمكن أن يجعل إطار سيارتك ضعيفًا، ويتسبب في تقشر الطلاء، ويقلل من قيمة سيارتك.
تلف الطلاء
الأوساخ التي تستقر على سيارتك تأثيرها يشبه ورق الصنفرة. وكلما تراكمت أكثر، كلما كان الضرر أكبر على الطلاء.
وعندما يتلف الطلاء الموجود على سيارتك، يكون أقل حماية من الأشعة فوق البنفسجية وملح الطريق والعناصر الأخرى. وإذا كنت لا تغسل سيارتك بانتظام، فسوف تتراكم الأوساخ والقاذورات فوق جسم سيارتك وستتآكل ببطء طبقة الحماية الشفافة.
- بالفيديو: الطريقة الصحيحة لغسل سيارتك
عادةً ما تحمي الطبقة الشفافة في السيارة من جزيئات الأوساخ والأمطار الحمضية وفضلات الطيور ونسغ الأشجار وما إلى ذلك. فمن دون الطبقة الشفافة سليمة، يمكن للأوساخ والقاذورات أن تدمر طلاء السيارة. ويمكن أن يؤدي غسل سيارتك بمنتجات حماية طبقة شفافة بانتظام إلى حماية سيارتك من التلاشي والصدأ.
مقصورة قذرة
كذلك سوف يؤثر عدم غسل السيارة على مقصورة السيارة، بحيث سيتراكم فيها الغبار والأوساخ والبقع وتبدو قذرة وقديمة حتى لو كانت السيارة حديثة.
قيمة إعادة البيع
لا أحد يرغب في شراء سيارة تالفة وقذرة المظهر. وعدم تنظيف سيارتك بانتظام يمكن أن يؤثر على قيمة إعادة بيعها. فيما قد لا تكون سيارة قديمة، ولكن قد يبتعد المشترون المحتملون بعد إلقاء نظرة.
ويمكن أن يؤدي امتلاك سيارة أنيقة ونظيفة المظهر إلى جذب المشترين المحتملين.
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