4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل

القاهرة - بوابة الوسط

يحذرك خبراء الصيانة، بأن عدم غسل سيارتك يستبب في تلفها وهو أمر مكلف ومزعج أكثر بكثير من القيام برحلة إلى مغسلة السيارة.



وفيما يلي نظرة فاحصة على بعض العواقب المحتملة لعدم غسل سيارتك، حسب «سترايف مي».



ظهور الصدأ

الصدأ هو أحد أسوأ آثار عدم غسل سيارتك. وتحتوي كل سيارة على خدوش صغيرة على سطح الطلاء، حتى بعضها لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. نتيجة لذلك، يمكن أن تدخل الملوثات داخل تلك الخدوش وتبدأ في إلحاق الضرر بهيكل سيارتك.



وأيضًا، يمكن أن تدخل المياه وفضلات الطيور والملوثات الناتجة عن المطر والهواء في هذه الخدوش وتتسبب في حدوث الصدأ. وكلما تخطيت غسل سيارتك، زاد الوقت الذي تحصل عليه هذه الملوثات إلى إتلاف هيكل سيارتك والتسبب في حدوث الصدأ.

ولا توجد طريقة سهلة لإصلاح الصدأ. ومع تراكمه، يمكن أن يجعل إطار سيارتك ضعيفًا، ويتسبب في تقشر الطلاء، ويقلل من قيمة سيارتك.



تلف الطلاء

الأوساخ التي تستقر على سيارتك تأثيرها يشبه ورق الصنفرة. وكلما تراكمت أكثر، كلما كان الضرر أكبر على الطلاء.

وعندما يتلف الطلاء الموجود على سيارتك، يكون أقل حماية من الأشعة فوق البنفسجية وملح الطريق والعناصر الأخرى. وإذا كنت لا تغسل سيارتك بانتظام، فسوف تتراكم الأوساخ والقاذورات فوق جسم سيارتك وستتآكل ببطء طبقة الحماية الشفافة.