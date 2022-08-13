Atwasat

4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 11:40 صباحا
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل
ترك السيارة دون غسيل يعرضها للمشاكل والتلف (الإنترنت)
alwasat radio

يحذرك خبراء الصيانة، بأن عدم غسل سيارتك يستبب في تلفها وهو أمر مكلف ومزعج أكثر بكثير من القيام برحلة إلى مغسلة السيارة.

وفيما يلي نظرة فاحصة على بعض العواقب المحتملة لعدم غسل سيارتك، حسب «سترايف مي».

ظهور الصدأ
الصدأ هو أحد أسوأ آثار عدم غسل سيارتك. وتحتوي كل سيارة على خدوش صغيرة على سطح الطلاء، حتى بعضها لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. نتيجة لذلك، يمكن أن تدخل الملوثات داخل تلك الخدوش وتبدأ في إلحاق الضرر بهيكل سيارتك.

وأيضًا، يمكن أن تدخل المياه وفضلات الطيور والملوثات الناتجة عن المطر والهواء في هذه الخدوش وتتسبب في حدوث الصدأ. وكلما تخطيت غسل سيارتك، زاد الوقت الذي تحصل عليه هذه الملوثات إلى إتلاف هيكل سيارتك والتسبب في حدوث الصدأ.

ولا توجد طريقة سهلة لإصلاح الصدأ. ومع تراكمه، يمكن أن يجعل إطار سيارتك ضعيفًا، ويتسبب في تقشر الطلاء، ويقلل من قيمة سيارتك.

تلف الطلاء
الأوساخ التي تستقر على سيارتك تأثيرها يشبه ورق الصنفرة. وكلما تراكمت أكثر، كلما كان الضرر أكبر على الطلاء.

وعندما يتلف الطلاء الموجود على سيارتك، يكون أقل حماية من الأشعة فوق البنفسجية وملح الطريق والعناصر الأخرى. وإذا كنت لا تغسل سيارتك بانتظام، فسوف تتراكم الأوساخ والقاذورات فوق جسم سيارتك وستتآكل ببطء طبقة الحماية الشفافة.

- بالفيديو: الطريقة الصحيحة لغسل سيارتك

عادةً ما تحمي الطبقة الشفافة في السيارة من جزيئات الأوساخ والأمطار الحمضية وفضلات الطيور ونسغ الأشجار وما إلى ذلك. فمن دون الطبقة الشفافة سليمة، يمكن للأوساخ والقاذورات أن تدمر طلاء السيارة. ويمكن أن يؤدي غسل سيارتك بمنتجات حماية طبقة شفافة بانتظام إلى حماية سيارتك من التلاشي والصدأ.

مقصورة قذرة
كذلك سوف يؤثر عدم غسل السيارة على مقصورة السيارة، بحيث سيتراكم فيها الغبار والأوساخ والبقع وتبدو قذرة وقديمة حتى لو كانت السيارة حديثة.

قيمة إعادة البيع
لا أحد يرغب في شراء سيارة تالفة وقذرة المظهر. وعدم تنظيف سيارتك بانتظام يمكن أن يؤثر على قيمة إعادة بيعها. فيما قد لا تكون سيارة قديمة، ولكن قد يبتعد المشترون المحتملون بعد إلقاء نظرة.
ويمكن أن يؤدي امتلاك سيارة أنيقة ونظيفة المظهر إلى جذب المشترين المحتملين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية

عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح

جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري

تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية

رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد

تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد
في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي

في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي
معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل

معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
«فيراري» تكشف سيارة السباق الجديدة «296 جي تي3»
«فيراري» تكشف سيارة السباق الجديدة «296 جي تي3»
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»
«لادا» تستعرض أولى سياراتها الكهربائية
«لادا» تستعرض أولى سياراتها الكهربائية
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما...
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن...
سبب ظهور مادة بيضاء على الأجزاء المعدنية من البطارية
سبب ظهور مادة بيضاء على الأجزاء المعدنية من البطارية...
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة...
بالفيديو: جديد «Colorado» شيفروليه للطرق الواعرة
بالفيديو: جديد «Colorado» شيفروليه للطرق الواعرة...
المزيد
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل...
طريقة حماية سيارتك من بقايا الحشرات العالقة
طريقة حماية سيارتك من بقايا الحشرات العالقة...
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)...
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة...
«لادا» تستعرض أولى سياراتها الكهربائية
«لادا» تستعرض أولى سياراتها الكهربائية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط