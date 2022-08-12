طريقة حماية سيارتك من بقايا الحشرات العالقة

القاهرة - بوابة الوسط

يجب عليك إزالة بقايا الحشرات العالقة من الزجاج الأمامي وجسم سيارتك، دون تردد، حتى تتجنب الكثير من الأضرار.

ونصحت المجلة الألمانية المتخصصة «أوتو بيلد» باستخدام مستحضرات إزالة بقايا الحشرات المتوفرة في الأسواق، وفق «مصراوي».

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وفي حال جفاف بقايا الحشرات على الزجاج الأمامي أو الطلاء، ينبغي أولا إذابتها بواسطة قطعة من الجرائد مغموسة في ماء بصابون، ثم إزالة بقايا الحشرات باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

ولحماية طلاء السيارة من أضرار بقايا الحشرات الميتة، ينصح الخبراء بمعالجة الطلاء بطبقة عزل بالنانو، والتي تحول دون التصاق بقايا الحشرات بالطلاء من الأساس.