«لادا» تستعرض أولى سياراتها الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

استأنفت شركة «Lada» الروسية المملوكة للدولة إنتاج (Largus) في يونيو 2022 باستخدام مجموعة من قطع الغيار التي احتفظت بها في المخازن.

وأعلنت شركة صناعة السيارات أن العربة، وهي في الأساس من الجيل الأول المعاد تسميته من «داسيا لوغان»، يتم تحويلها إلى أول سيارة كهربائية تنتجها السلسلة.

ونشرت «Lada» صورة للنموذج الذي يسمى e-Largus، لكنها لم تصل إلى حد الإفراج عن المواصفات الفنية. لا تزال أعمال التطوير جارية وتم تعيينها لفريق داخل مصنع الشركة في مدينة إيجيفسك.

وتشير الصورة إلى أن «Lada» اتبعت تقريبا النهج نفسه في التصميم مثل الشركات الأخرى التي قامت بتزويد سيارة تعمل بالبنزين بالكهرباء: تتميز e-Largus بلوحة سوداء بدلا من الشبكة والزخرفة الخارجية الزرقاء للإشارة إلى مدى ملاءمتها للبيئة.

ومن المثير للاهتمام أن النموذج المعروض هو شاحنة ذات مقعدين. لا توجد أي معلومات حول ما إذا كان سيتم إضافة طراز يحمل الركاب إلى التشكيلة عاجلا أم آجلا. لم يتم إصدار صور النهاية الخلفية والداخلية بعد.

وقدمت داسيا المملوكة لرينو سيارة لوغان الأصلية في عام 2004 وقامت بتسويقها كبديل لسياراتها المكونة من 12 سيارة في بلدها الأم.

وعرضت لوغان كسيارة سيدان وعربة وسيارة بيك أب، وقد تم بيعها في العديد من الأسواق العالمية وأحيانا تحمل شارة رينو.

وكان لدى المشترين مجموعة واسعة من المحركات ذات الأربع أسطوانات التي تعمل بالبنزين والديزل للاختيار من بينها، لكن النموذج الكهربائي لم يكن جزءا من المجموعة.

ستعلن Lada عن تفاصيل إضافية حول مشروع e-Largus في وقت لاحق. كما تخطط لتحويل موقع إيجيفسك إلى ما تشير إليه كمنطقة صناعية من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وخلق فرص عمل، والعمل مع السلطات المحلية لتحسين البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

كما ستقوم شركة لم تذكر اسمها، والتي ستنشئ متجرا في المنطقة الصناعية هذا الشهر، ببناء محطات شحن بشكل ملحوظ.

في غضون ذلك، استأنفت Lada إنتاج العديد من الطرز بعد توقف مصانعها في وقت سابق من العام 2022 بسبب العديد من العقوبات والنقص الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. تشمل مجموعتها نسخة مجردة من جرانتا ونسخة للطرق الوعرة تسمى Niva جرى إطلاقها للمرة الأولى في العام 1977.

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