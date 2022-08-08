«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم «نيسان»، دان باسي، انضمام طراز «ماكسيما» إلى القائمة المتزايدة من سيارات السيدان، التي سيتم إيقاف إنتاجها وإحالتها للتقاعد رسميا في العام 2023.

وقال باسي في حديث له مع: «The Car Connection» سينتهي الجيل الحالي من إنتاج «ماكسيما» في منتصف العام 2023» وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

لعقود من الزمان، كانت ماكسيما بمثابة السيارة الرئيسية لنيسان، حيث جرى وضعها في مكانة أكبر، وأكثر رياضية، وأكثر فخامة من ألتيما سيدان متوسطة الحجم الأكثر شيوعا. جرى إطلاق نيسان في أوائل الثمانينيات باسم داتسون ماكسيما، ووصلت لثمانية أجيال، حتى طراز العام 2016 بمحرك V-6 سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان

في العام 2021، تراجعت مبيعات ماكسيما في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في تاريخ السيارة البالغ 40 عاما، إلى 16386 وحدة فقط. كان هذا حوالي ربع مبيعات ماكسيما في المتوسط هذا القرن. وفي الوقت نفسه، باعت نيسان أكثر من 103000 ألتيما في العام 2021. وقامت نيسان بتحديث ألتيما لعام 2023.

ستنضم ماكسيما إلى العديد من سيارات السيدان الأخرى التي جرى إيقاف إنتاجها أخيرا، بما في ذلك سيارات رئيسية أخرى متقاعدة مثل كيا K900 وتويوتا أفالون. إضافة إلى سيارات «كيا كادينزا» و«مازدا 6» و«فولكس واجن باسات»، والتي توقفت جميعها هذا العام. كما تعتزم هيونداي إحالة طرازي فيلوستر إن وأكسنت للتقاعد بعد العام 2022.

تركت نيسان الباب مفتوحا أمام احتمال عودة ماكسيما كجزء من تحول العلامة التجارية إلى السيارات الكهربائية. بما في ذلك نيسان ليف هاتشباك ونيسان أريا كروس أوفر، تخطط نيسان لـ 15 سيارة كهربائية بحلول عام 2030 عبر علامتها التجارية الأساسية نيسان وعلامتها التجارية المتميزة، إنفينيتي. لقد حددت هدفا يتمثل في 40٪ من المبيعات لتأتي من السيارات الكهربائية بحلول العام 2030. يمكن أن تكون ماكسيما جزءا منها.

