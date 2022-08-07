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بالفيديو: «Tayron» شبابية جديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 12:00 مساء
بالفيديو: «Tayron» شبابية جديدة من «فولكس فاغن»
سيارة شبابية جديدة من «فولكس فاغن» تتمتع بالأناقة والعملية
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نشرت «فولكس فاغن» صورًا وفيديوهات لسيارة «Tayron» الجديدة التي تتمتع بالأناقة والعملية والقوة في الوقت نفسه.
وحصلت السيارة الجديدة على عديد التعديلات التي تميزها عن مركبات «Tayron» السابقة، إذ تغيَّر فيها تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات قليلاً، كما حصلت على شبك أمامي جديد، ومصابيح محدَّثة تعمل بأحدث تقنيات «LED»، أما هيكلها فأصبح بطول 4.62 متر، حسب «موتور وان».

داخلية السيارة
وحصلت السيارة على شاشة وسائط متعددة لمسية جديدة بمقاس 12 بوصة، وعلى شاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهزت بأنظمة تكييف معدلة، وتغير فيها شكل عواكس فتحات الهواء في المقصورة.
وزودتها «فولكس فاغن» بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبنظام تعليق معدل، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستعمل نماذج هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 1.4 لتر، وعزم 150 حصانًا، ومحركات بسعة 2.0 لتر وعزم 186 حصانًا، كما ستُطرح منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزمًا يعادل 211 حصانًا.

 

سيارة شبابية جديدة من «فولكس فاغن» تتمتع بالأناقة والعملية
سيارة شبابية جديدة من «فولكس فاغن» تتمتع بالأناقة والعملية
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