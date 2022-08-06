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اتهام «تيسلا» بتضليل زبائنها بشأن أنظمة سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 04:57 مساء
اتهام «تيسلا» بتضليل زبائنها بشأن أنظمة سياراتها
دعوى ضد شركة «تيسلا» تتهمها بإعطاء زبائنها معلومات مضللة عن أنظمة سياراتها الكهربائية (أ ف ب)
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كشف تقرير صحفي، الجمعة، أن شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية متهمة بتضليل المستهلكين، في شأن تقنيات القيادة الذاتية لمركباتها.

والدعوى أقامتها إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا، أمام إحدى محاكم الولاية الإدارية، حسب «فرانس برس».

وذكرت الإدارة في الدعوى المقدمة في 28 يوليو أن الشركة «أصدرت أو نشرت بيانات كاذبة أو مضللة لا تستند إلى الوقائع»، بحسب ما نقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز».

 الوثيقة القانونية
وأشارت الوثيقة القانونية، التي استندت إليها الجريدة في تقريرها، إلى أن سيارات «تيسلا» لم تعمل سابقًا و«لا تعمل حاليًا كمركبات ذاتية القيادة».

وتقول إدارة المركبات الآلية إن «تيسلا» تستخدم أسلوبًا دعائيًا يُظهر أن أنظمة أداء السيارات جيدة أكثر مما هي عليه في الواقع.

وقد تكون لفوزها في الدعوى ضد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية عواقب وخيمة، فمن المحتمل أن تُسحب من «تيسلا» التراخيص التي تتيح لها تصنيع سياراتها أو بيعها في كاليفورنيا، على ما أوضحت «لوس أنجليس تايمز».

وأشارت الجريدة إلى أن الإجراءات المزمع اتخاذها تطال دقّة المعلومات التي ينبغي على الشركة توفيرها للزبائن.

- 273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة

وفي يونيو، شدد رئيس «تيسلا» إيلون ماسك على أهمية نظام القيادة الذاتية الكامل للشركة، معتبرًا أن قيمتها «ستقرب من الصفر» من دون هذا النظام.

وانخفضت أسهم «تيسلا» بنسبة 6.63% عند إغلاق بورصة نيويورك الجمعة ليصل سعر السهم الواحد إلى 864.51 دولار.

وتعرضت مركبات من طراز «تيسلا» مجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير أصدرته في يونيو الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة التي تجري تحقيقًا في شأن أنظمة مساعدة السائق في منتجات شركة تصنيع السيارات الأميركية.

الدرجة الثانية
وتناول التقرير المركبات المجهزة ببرنامج مصنّف من الدرجة الثانية، يتيح تسريع السيارة أو إبطاءها واستخدام المقوّد إذا لزم الأمر، لكنه يتطلب كذلك وجود سائق يقظ ومستعد لتولي قيادة المركبة بنفسه في أي وقت.

وتبيّن أن سيارات «تيسلا» معنية بنحو 70% من مجموع البلاغات المُسجلة بين يوليو ومنتصف مايو 2022 عن حوادث طالت سيارات ذاتية القيادة، إذ بلغت تلك التي شكلت مركبة من «تيسلا» أحد أطرافها 392 حادثاً، بحسب الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.

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