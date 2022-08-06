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أول سيارة كروس أوفر كوبيه من «فيات»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 12:49 مساء
أول سيارة كروس أوفر كوبيه من «فيات»
فيات الإيطالية تكشف عن أول سيارة كروس أوفر كوبيه لها (الإنترنت)
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صممت شركة فيات سيارة جديدة، لتكون من بين أبرز مركباتها المخصصة لفئة الشباب ومحبي الأناقة، وهي من فئة الكروس أوفر كوبيه.

وتأتي سيارة Fiat Fastback بهيكل كروس أوفر كوبيه، طوله 4 أمتار و30 سنتيمترا، يشبه بتصميمه هياكل سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، وبُني هذا الهيكل على منصة مطورة عن منصات سيارات Jeep Renegade وCompass، وفق «روسيا اليوم»

وستحصل السيارة الخاصة بالشركة الإيطالية على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية، وعلى تقنيات الأوامر الصوتية للتحكم بالعديد من ميزاتها، كما ستجهز بمقاعد تتسع لـ5 ركاب مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد.

- بالفيديو: سيارة اقتصادية من «فيات»

كذلك ستزود بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وتقنيات تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بُعد.

وتطرح هذه المركبة في أكتوبر، وستحصل نماذجها على محركات توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 130 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 185 حصانًا.

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