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أغرب سبب لاشتعال النيران بالسيارة.. وكيفية تجنبه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 12:00 مساء
أغرب سبب لاشتعال النيران بالسيارة.. وكيفية تجنبه
مخاطر الشحنات الكهربية السالبة على سيارتك (الإنترنت)
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من خلال حملة «Stop Static»، في منتصف تسعينات القرن الماضي لمتابعة حالات اشتعال النيران في السيارات بسبب الشحنة الكهربية الساكنة، سجل معهد المعدات النفطية الأمريكي 175 حالة.

ويعود نصف هذه الحالات تقريبا إلى عودة السائق للجلوس داخل السيارة أثناء تعبئة الوقود، وهذا يعطي فرصة لإكتساب شحنة ساكنة نتيجة الإحتكاك بين ملابس السائق ومقعد السيارة، في حين شكل عدم إغلاق غطاء الخزان بإحكام مانسبته 29% من الحالات، وكانت النسبة الباقية وهي 21% حرائق لأسباب أخرى، وفق «الشرارة».

وللوقاية من مخاطر الحريق بصورة عامة ولخطر هذه الشحنة بوجه خاص، يمكننا اتباع الخطوات التالية عند التواجد بجانب المضخة لغرض التزود بالوقود:

إطفاء محرك السيارة والإمتناع نهائياً عن التدخين.

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التخلص من الشحنة الساكنة قبل البدء في ملء الوقود وذلك بملامسة أو وضع اليد على السطح المعدني للسيارة، مثل هذا السلوك يعمل على انتقال الشحنة الساكنة وتفريغها في معدن السيارة والذي يعتبر موصل جيد للكهرباء ويساعد بذلك على التخلص من هذه الشحنة.

بعض الأشخاص يقوم بوضع مسدس المضخة في خزان الوقود ثم يعود للجلوس في السيارة في انتظار ملء الخزان، ثم يخرج من السيارة مرة اخرى لإزالة مسدس المضخة من خزان السيارة بعد تعبئته، فإذا كنت من بين هؤلاء الأشخاص فإننا ننصح بعدم تكرار هذه الحركة.

إن دخولك للسيارة مرة أخرى يعني إعادة شحن جسمك بشحنة ساكنة جديدة نتيجة الإحتكاك الحاصل بين الجسم ومقعد السيارة، هذه الشحنة تنتظر اللحظة التي يلامس فيها جسمك من جديد أي جسم معدني ليتم تفريغ هذه الشحنة الإضافية وما قد ينتج عن ذلك من اشتعال للنيران.

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