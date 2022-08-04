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«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 01:20 مساء
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
ستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بعزم 64 و76 حصانا (الإنترنت)
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تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية «سوزوكي» إطلاق نماذجها الجديدة من سيارات «Wagon» التي صممت لتكون مركبات عائلية متطورة اقتصادية في استهلاك الوقود.

وحصلت السيارات الجديدة على عديد التعديلات مقارنة بمركبات «Wagon» السابقة، إذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح، وتزينت عناصرها بخطوط أنيقة من الكروم، أما هيكلها فأتى بطول 3 أمتار و39 سنتيمترا، وفق «روسيا اليوم».

وطالت التعديلات بشكل أساسي قمرة هذه السيارة، إذ حصلت واجهة القيادة على نظام مولتيميديا جديد مع شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، وحصلت القمرة على نظام تكييف جديد، وظهرت فيها منافذ USB Type-C إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

ودعمت «سوزوكي» هذه السيارة بكاميرات متطورة يمكنها التعرف على المشاة في الشوارع ونظام فرملة أوتوماتيكي يعمل مع هذه الكاميرات، كما زودت بنظام الدخول من دون مفتاح، وأنظمة تدفئة للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ونظام حفظ المسار.

وستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بعزم 64 و76 حصانا، وعلب سرعة يدوية وأوتوماتيكية، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 9300 دولار.

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