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بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 03:45 مساء
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
سيارة متطورة من «BAW» الصينية قريبا في الأسواق (الإنترنت)
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تستعد شركة «BAW» الصينية لطرح سيارتها الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة جدا لمواصفاتها المتطورة وسعرها المنافس وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

التصميم الخارجي
أكثر ما يميز سيارة «Beijing Mofang» التصميم الفريد الذي يوحي بأن المركبة جاءت لتكون عصرية وقوية في الوقت نفسه؛ إذ تألق مصمموها بجعل الواجهة الأمامية لها تبدو غير اعتيادية من حيث الشكل، إذ أدخلوا عليها اللون الأسود مع اللون الأساسي، وزينوا ممتصات الصدمات بإطارات جميلة مصنوعة من ألياف الكربون.

والشيء المميز في هذه المركبة أيضا هو خلوها من المرايا الجانبية، فبدلا من المرايا تم وضع كاميرات عالية الدقة، ووضعت على جانبي الأبواب شاشات تظهر الصور من جانبي الهيكل.

وجاء هيكل السيارة بانحناءات انسيابية وعجلات عريضة وكبيرة، طوله 4 أمتار و62 سنتيمترا، عرضه 188 سم، ارتفاعه 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم.

نظام الإضاءة
وحصلت «Beijing Mofang» على نظام إضاءة داخلي مميز جدا، وعلى شاشة بمقاس 10 بوصات قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 14 بوصة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة أمان متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها.

محرك السيارة
وستطرحها (BAW) بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 188 حصانا، وتمكنها من الوصول إلى سرعة 200 كلم/سا، وبأسعار تبدأ من 14300 دولار تقريبا.


 

سيارة متطورة من «BAW» الصينية قريبا في الأسواق (الإنترنت)
سيارة متطورة من «BAW» الصينية قريبا في الأسواق (الإنترنت)
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