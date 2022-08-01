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بالصور: كهربائية من «ألبين» احتفالا بالذكرى الستين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 02:35 مساء
بالصور: كهربائية من «ألبين» احتفالا بالذكرى الستين
«ألبين» تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية (الإنترنت)
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كشفت علامة السيارات الرياضية «ألبين/Alpine» التابعة لمجموعة «رينو» النقاب عن أول سيارة كهربائية لها، «A110 E-ternité Concept».
يعد الطراز A110 E-ternité الكهربائي بالكامل، الذي أنشئ للاحتفال بالذكرى السنوية الستين للعلامة التجارية، عينة من العمل الذي تنفذه شركة «Alpine» حاليا في تطوير مجموعتها من الطرازات الكهربائية بالكامل. وهي تتجه نحو أن تصبح علامة تجارية كهربائية بنسبة 100٪ وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تبلغ سعة حزمة البطارية 60 كيلو وات في الساعة وتتيح نطاق WLTP يبلغ 420 كيلومترا (261 ميلا). باستخدام وحدات البطارية من Renault Mégane E-Tech، تمكن المهندسون من تحقيق التوزيع الأمثل للوزن بين المحورين الأمامي والخلفي – 42: 58 – من خلال وضع أربع وحدات في المقدمة وثماني وحدات في الخلف.

بطارية السيارة
إضافة إلى وحدات البطارية، تلقى أيضا علبة تروس مبتكرة: ناقل حركة مزدوج القابض (DCT) مع تحكم إلكتروني كما هو الحال في A110 الذي يعمل بمحرك الاحتراق، ولكن مع قوابض ذات أبعاد للتعامل مع قيم عزم دوران عالية.
يتم اقتران علبة التروس بمحرك كهربائي بقوة 178 كيلوواط (239 حصانا) وعزم دوران 300 نيوتن متر (221 رطل قدم). مما يمكّنها من الانطلاق من صفر إلى 100 كم / ساعة (62 ميلا في الساعة) في 4.5 ثانية وبلغت سرعته القصوى 250 كم / ساعة (155 ميلا في الساعة).

لتعويض الوزن الإضافي لحزمة البطارية، استخدمت ألبين مواد خفيفة الوزن وصديقة للبيئة مثل ألياف الكتان في بعض الأجزاء الرئيسية، كجلد غطاء المحرك والسقف والنافذة الخلفية والشبكة وأغطية المقاعد والتنورة الخلفية.
إضافة إلى ذلك، استخدمت العلامة «غلافين» للسقف من الكربون المعاد تدويره لمنحها سقفا مفتوحا؛ إنه في الأساس قسم سقف قابل للإزالة لا يضر بالصلابة الهيكلية للجسم.
 

«ألبين» تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية (الإنترنت)
«ألبين» تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية (الإنترنت)
«ألبين» تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية (الإنترنت)
«ألبين» تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية (الإنترنت)
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