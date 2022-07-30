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بالفيديو: سيارة اقتصادية من «فيات»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 12:27 مساء
بالفيديو: سيارة اقتصادية من «فيات»
تعرف إلى سيارة ارجو الاقتصادية من فيات
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بدأت Fiat بالترويج لسيارة Argo الجديدة التي صُمِّمت لتكون سيارة شبابية عملية واقتصادية في استهلاك الوقود وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم وانسيابي، ومقارنة بمركبات Argo السابقة حصلت هذه المركبة على تصميم جديد للمصابيح، وشكل معدّل لممتصات الصدمات والشبك الأمامي لغطاء المبرد، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 14 إنشا.

داخلية السيارة
وداخليًا حصلت السيارة على واجهة قيادة عصرية، وزودت الواجهة بشاشة لمسية متطورة، وأزرار ومفاتيح تحكم أنيقة، كما زُوِّدت بمقود مميز مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة القيادة.
وجهّزت Fiat هذه المركبة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وزودتها بعدة أنظمة قيادة، ونظام تكييف متطور يمكن التحكم به لجعل الحرارة مختلفة في جهتي القمرة، كما زودتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

سعر السيارة
ومن المتوقع أن تطرح هذه السيارة بعدة نماذج مجهزة بمحركات بنزين اقتصادية وعلب سرعة أوتوماتيكية، أما أسعارها فستبدأ من 13 ألف دولار.
 

 

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