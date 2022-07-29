سبب ظهور مادة بيضاء على الأجزاء المعدنية من البطارية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد البطارية هي المصدر الرئيسي لمد سيارتك بالطاقة، ومن خلال هذه الطاقة المتولدة تنطلق الشرارة الأولى للتشغيل، إضافة إلى تشغيل باقي المكونات الكهربائية مثل الإضاءة والتكييف.

لكن، هل لاحظت وجود مادة بيضاء غير شفافة على الأجزاء المعدنية من البطارية؟

وحسب موقع «الشرارة»، فإن تراكم هذه المادة البيضاء على الأقطاب الموجبة أو السالبة أعلى البطارية هي دليل لظهور مشاكل التآكل، والتي بدورها قد تؤدي إلى مشاكل في توليد الطاقة وانخفاض الجهد وتعطل بدء تشغيل سيارتك.

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فيما يجب الالتفات إلى أن درجات الحرارة المنخفضة أو العالية تلعب دوراً مهماً في تحديد عمر البطارية، إذ يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الشديدة والبرودة إلى حدوث تضخم في البطارية وتصدعها.