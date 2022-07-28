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«تسلا» تسعى لترقية مصنعها بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 02:30 مساء
«تسلا» تسعى لترقية مصنعها بالصين
مصنع سيارات تسلا في الصين (الإنترنت)
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تعمل «تسلا» حاليًا على ترقيات في مصنعها للسيارات بالصين، والذي أطلق عليه اسم جيجا شنغهاي، عندما يكتمل العمل بالكامل ويعمل المصنع بسرعة، ستمنحه الترقيات القدرة على إنتاج حوالي 3000 مركبة كهربائية في اليوم.

بينما تقوم تسلا بترقية جيجا شنغهاي وتفكر في المزيد من الترقيات والتوسع بمصنعها الأصلي في فريمونت، كاليفورنيا، فإنها تقوم أيضا بتكثيف مصنع جديد في أوستن، تكساس، بالإضافة إلى مصنع آخر بالقرب من برلين، ألمانيا، أوضح تقرير الشركة للربع الثاني من العام 2022 أن الطاقة الإنتاجية تزداد بشكل كبير، وفق «تيربو العرب».

جيجا شنغهاي الأكثر إنتاجية
تقول «تسلا» إن جيجا شنغهاي هي الآن أكثر مصانع السيارات الكهربائية إنتاجية في العالم، وشهدت زيادة في السعة السنوية المتوقعة من 450.000 مركبة فقط إلى 750.000 مركبة من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام 2022.

وقالت «تسلا»: «بينما جرى إغلاق مصنع شنغهاي بالكامل ثم جزئيا لمعظم الربع الثاني بسبب كوفيد-19، أنهينا الربع بمستوى إنتاج شهري قياسي، ستمكننا ترقيات المعدات الحديثة من الاستمرار في زيادة معدل الإنتاج لدينا بشكل أكبر».

وبدأت «تسلا» ترقيات خط الإنتاج بوقت سابق في يوليو 2022، واضطرت إلى إيقاف الإنتاج لفترة وجيزة، وجرى بالفعل تحديث خط التجميع النموذجي Y في جيجا شنغهاي، وعاد العمل مرة أخرى في 16 يوليو، من المتوقع أن يكتمل العمل في خط التجميع النموذجي 3 بالمصنع بحلول 7 أغسطس 2022، مع استئناف الإنتاج في 8 أغسطس.

وردية ثالثة
بعد إغلاق مطول متعلق بـ«كوفيد-19» في وقت سابق من هذا العام، عكف مصنع «تسلا» في الصين على تكثيف وتخزين المركبات للتصدير، الآن، وفقا لـ «تيسلاراتي»، تخطط «تسلا» لإضافة وردية ثالثة في المصنع، مما سيزيد الإنتاج تلقائيا.

من المتوقع أن تنتج شركة صناعة السيارات ما يقرب من 1000 إلى 2000 سيارة من طراز 3 سيدان يوميا في المصنع، ويجب أن يكون لخط التجميع طراز Y القدرة على بناء حوالي 2200 سيارة كروس أوفر يوميا.

وحققت «تسلا» أنجح شهر لها حتى الآن في جيجا شنغهاي في يونيو 2022، وأشار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى هذا الإنجاز خلال المكالمة الجماعية الأخيرة للشركة في الربع الثاني من العام 2022.

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