بالفيديو: تعرف إلى جديد «أوديQ6»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت أودي عن سيارة Q6 الجديدة التي ستكون من بين أهم مركبات الدفع الرباعي التي تُطرح هذه السنة.

وتختلف السيارة الجديدة بشكل ملحوظ عن مركبات Q6 السابقة؛ إذ حصلت على تصميم جديد للواجهة الأمامية والمصابيح وفتحات الهواء، كما تزينت بخطوط إضاءة مميزة تمتد على كامل عرض واجهتها الخلفية، وتبدّل فيها تصميم ممتصات الصدمات وأشكال فتحات العوادم وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».