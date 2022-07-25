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بالفيديو: مميزات جديدة لـ «Binyue Cool» جيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 12:44 مساء
بالفيديو: مميزات جديدة لـ «Binyue Cool» جيلي
«Geely Binyue» الصينية أصبحت أجمل وأكثر قوة (الإنترنت)
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كشف عملاق صناعة السيارات Geely عن سيارة Binyue Cool الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس وأكثرها تطورا.

وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات Binyue بهيكل أكبر وأكثر انسيابية يحمل ملامحا رياضية، وتبرز معالم القوة فيه من خلال تصميم المصابيح وفتحات الهواء والعجلات الكبيرة، فضلا عن تزويده بجنح هوائي مميز لزيادة الثبات على السرعات العالية وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وداخليا صممت هذه السيارة لتلبي أحدث معايير الرفاهية، وزودت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فحصلت على نظام مولتيميديا متطور، وعلى شاشتين، واحدة قبالة السائق بمقاس 10.25 بوصة، وشاشة لمسية بجانبها بمقاس 12.3 بوصة.

وحصلت المركبة على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وعدة أنظمة قيادة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرا أمامية وخلفية.

وجهزتها Geely بمحركات BHE15 بأربع أسطونات بسعة 1.4 ليتر وعزم 181 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات، تمكنها معا من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4 ثوان ونصف تقريبا.

 

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