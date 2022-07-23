إجراء مهم عند ركن السيارة لفترة طويلة

القاهرة - بوابة الوسط

إذا اضطررت لترك سيارتك مركونة لفترات طويلة، فإن ذلك قد يؤثر عليها سلبًا بشكل كبير، ما يستدعي منك أن تراعي بعض الأمور المهمة لتحافظ على المركبة الخاصة بك دون تضررها.

ومن بين الأمور التي يجب أن تراعيها تفقُّد سوائل السيارة، مثل: زيت المحرك ووسائل التبريد وغير ذلك، ولعل من أهمها تفقد زيت المحرك، إذ لا يجب ترك زيت قديم وإنما يجب استبداله بزيت جديد، وفق «موتوري».

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وإذا جرى استخدام زيت محرك عادي فيمكن تركه لمدة 6 شهور كحد أقصى، أما إذا جرى استخدام زيت تخليقي فيمكن تركه لمدة سنة، وعند العودة يجب تغيير الزيت الموجود حتى ولو لم يجر استخدامه.

يتعين أيضًا الانتباه إلى سائل التبريد الخاص بالردياتير لتجنب حدوث أضرار ركن السيارة لمدة طويلة على السوائل، وعدم استخدام ماء عادي وإنما استخدام سائل تبريد ذي جودة عالية، حيث أن الماء العادي قد يسبب صدأ في الأجزاء الداخلية للمحرك، أما سائل التبريد فيحمي المحرك ويحافظ عليه وعلى درجة حرارته.