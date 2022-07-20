بالفيديو: سيارة كهربائية صديقة للبيئة من «شيفرولية»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «شيفرولية» عن سيارة (Blazer EV) الجديدة التي صنفها الكثير من الخبراء من بين أجمل سيارات الدفع الرباعي وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، حتى سقفها من الخلف حصل على انحناءات مميزة لزيادة الانسيابية، كما انفردت بتصميم إضاءتها الأمامية التي تظهر فيها علامة شيفروليه المضيئة وسط خط ينير كامل عرض الواجهة.

شيفروليه تفاجئ عشاقها بواحدة من أجمل وأقوى سيارات الدفع الرباعي وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة

صممت هذه السيارة لتلبي أحدث المعايير التقنية في المركبات الحديثة، وحصلت على شاشة بمقاس 11 بوصة قبالة السائق، ووضعت بجانبها شاشة لمسية متطورة بمقاس 17.7 بوصة، أما المقود فزود بمؤشر خاص لإظهار معدل استهلاك الوقود.

وجهزت السيارة بعجلات مميزة بمقاسات تتراوح ما بين 19 و21 إنشا، وسقف بانورامي كبير، وأنظمة فرامل وتعليق متطورة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية خلفية، وتقنيات للتحكم بها عن بعد عبر الهاتف الذكي.

محرك السيارة

وستطرحها شيفروليه بمحركات كهربائية قوية صديقة للبيئة بعزم يصل إلى 565 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 398 و515 كلم بالشحنة الواحدة.





«شيفرولية» تفاجئ عشاقها بواحدة من أجمل وأقوى سيارات الدفع الرباعي (الإنترنت)