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بالفيديو: تعرف على جديد «Neva» الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 12:45 مساء
بالفيديو: تعرف على جديد «Neva» الروسية
«Neva» الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
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كشفت روسيا عن سيارة «Neva» الجديدة التي حولتها لمركبة كهربائية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة.

وتأتي سيارة E-Neva)) الجديدة بهيكل (SUV) انسيابي وأنيق التصميم، يتميز بتداخل الزجاج وألياف الكربون مع العناصر الأساسية له، كما زودت بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات (LED) لتوفير إضاءة ممتازة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على هيكل بطول 4 أمتار ونصف المتر، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 610 ليترات، وصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، والمجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد.

وزودت واجهة القيادة في هذه السيارة على شاشتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة في منتصف الواجهة تعمل مع نظام (مولتيميديا) متطور وأنظمة حديثة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة ستحصل على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستجهز المركبة ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 463 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركين كهربائيين بعزم يعادل 435 حصانا، يمكنها التسارع من 0 إلى 60 كلم/سا في غضون 2.5 ثانية، الوصول إلى سرعة 197 كلم/سا.


 

«Neva» الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
«Neva» الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
«Neva» الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
«Neva» الأسطورية الروسية تتحول لسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة
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