بالصور: «هيونداي كونا 2024» في إصدار صديق للبيئة

القاهرة - بوابة الوسط

تحسنت سيارة «هيونداي كونا 2024» بشكل كبير مقارنة بسابقتها، إذ تعرض أخيرا النموذج المعاد تصميمه للتجسس، وهو يخضع للاختبار في أوروبا ولا يمكن للتمويه إخفاء تصميمه الجديد الجريء.

وفي حين أن بعض التفاصيل لا تزال مخفية في هذا النموذج الأولي، فمن الواضح أن الكروس سيكون له واجهة أمامية أكثر تميزا مع مصابيح أمامية مكدسة تذكر بشكل غامض تلك الموجودة في كيا سبورتاج الكامنة في الخلفية.

كما أظهرت صور التجسس السابقة أيضا أن كونا ستكون مجهزة بشريط ضوء رفيع موجود أسفل الغطاء مباشرة. وبالعودة إلى الخلف، يمكننا أن نرى مشاعل الحاجز الواضحة بتصميم أكثر حداثة.

وينضم إليهم خط الكتف الزاوي الذي يبدو أنه يمتد بطول السيارة بالكامل تقريبا.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى خط الحزام الكاسح لأعلى وعجلات كبيرة وما يبدو أنه نهاية خلفية أكثر تماسكا.

أظهرت الصور مقصورة محسّنة إلى حد كبير تأخذ بعض الإشارات من (Ioniq 5).

ومن المقرر أن تشتمل الملامح البارزة على مجموعة أدوات رقمية قائمة بذاتها، والتي تتدفق إلى نظام معلومات ترفيهي بشاشة عريضة.

علاوة على ذلك، توجد فتحات تهوية رفيعة ولهجات معدنية ومجموعة مفاتيح حديثة. ويأتي النموذج مزودا بمحرك هجين سعة 1.6 لتر.

ويُفترض أن يتم مشاركة هذا مع كيا نيرو 2023، حيث ينتج إجمالي قوة 139 حصان (104 كيلو واط / 141 حصانا) وعزم دوران 195 رطل قدم (264 نيوتن متر).

ويمكننا أيضا أن نتوقع سيارة Kona EV جديدة ومن المرجح أن تحتوي على بطارية 64.8 كيلو وات في الساعة تعمل بمحرك كهربائي 201 حصان (150 كيلو وات / 204 أحصنة).

فيما يتيح هذا الإعداد لـ Niro EV أن يكون لها نطاق يبلغ حوالي 253 ميلا (407 كم).

هذا المحتوى من تيربو العرب

تحديثات هيونداي كونا 2024 أكثر جاذبية وصديقة للبيئة (الإنترنت)

تحديثات هيونداي كونا 2024 أكثر جاذبية وصديقة للبيئة (الإنترنت)