إليك أسرع سيارة كهربائية من «تسلا»

القاهرة - بوابة الوسط

حازت سيارة «Tesla Roadster من Elon Musk» على لقب «أسرع سيارة في العالم»، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وتتمتع سيارة «2022 Tesla Roadster» بأوراق اعتماد جيدة تدعي أنها أسرع سيارة كهربائية، حيث تقول مواصفاتها إنها تتسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في 1.9 ثانية، ويمكن أن تصل إلى سرعات تزيد عن 250 ميلا في الساعة بقوة 288 حصانا. كما أن نطاقها يبلغ حوالي 620 ميلا.

كل ذلك وسيكلفك ما يقدر بـ200.000 إلى 250.000 دولار للقيادة مع إحدى هذه المركبات البراقة.

يبدو أن ثلاث سيارات كهربائية متنافسة تنتهي قبل سيارة تيسلا رودستر في تقديرات السرعة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مجلة CAR. ومع ذلك، فإن أسرع ما يصل إلى 60 ميلا في الساعة هو «McMurtry Spierling» الذي تم بناؤه في بريطانيا والذي يسافر من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في 1.5 ثانية، ولكن تبلغ سرعته القصوى 150 ميلا في الساعة فقط. لكن هذه السيارة ليست للبيع.

وتأتي Aspark Owl في المرتبة الثانية في سرعة التسارع، حيث تبلغ سرعتها من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في 1.69 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 249 ميلا في الساعة.

وقد يكون McMurtry Spierling «لا يقدر بثمن» لكن Aspark Owl غالي جدا حيث يبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني (2.97 مليون دولار).

أحدث منافس لمطالبة «تسلا» بأسرع سيارة طرح للتو أول EV لها من خط الإنتاج في 12 يوليو، حيث أنتجت RimacNevera ومقرها كرواتيا سيارة عرض وتسويق وهي الأولى من بين 150 طرازا يتم إنتاجها. يستغرق بناء هذه المركبات خمسة أسابيع على خط التجميع النهائي، بينما يتم تصنيع العديد من أجزائها وأنظمتها قبل عدة أشهر في منشآت ريماك، وفقا لبيان الشركة.



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