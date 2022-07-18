شاحنة تعمل بالهيدوروجين من «بيجو»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة صناعة السيارات الفرنسية «بيجو» عن «E-Expert Hydrogen»، أول شاحنة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وتتطابق مجموعة نقل الحركة الخاصة بها مع «Peugeot E-Expert BEV»، ولكن بدلا من امتلاك بطارية كبيرة تبلغ 75 كيلو وات في الساعة، فإنها تحتوي على حزمة أصغر تبلغ 10.5 كيلو وات في الساعة وخزانات (موجودة في أرضية السيارة) قادرة على تخزين 4.4 كجم من الهيدروجين تحت الضغط.

ومع حمولة كاملة من الهيدروجين، تمتلك «E-Expert FCV نطاق WLTP» يبلغ 400 كيلومتر (248 ميلا)، أكثر من «E-Expert BEV» التي يبلغ مداها 340 كم (211 ميلا).

ويستغرق إعادة تزويد السيارة بالوقود حوالي ثلاث دقائق، ولكن يمكنك أيضا شحن البطارية حتى 11 كيلو وات بفضل الشاحن الموجود على متن السيارة.

وتلاحظ الشركة المصنعة أنه في ظل التشغيل العادي، تعتمد الشاحنة على التيار المخزن في حزمة البطارية الخاصة بها.

إنه فقط في ظل تسارع أكثر صعوبة، أو عند الصعود على منحدر تنطلق فيه خلية الوقود لتوفير الكهرباء؛ وإلا فإنه يعمل فقط عندما تكون حالة الشحن منخفضة. تحتوي السيارة بالطبع على مكابح متجددة تسترد الكهرباء عند التباطؤ.

هذا المحتوى من تيربو العرب