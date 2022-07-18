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الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 12:35 مساء
الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
كاديلاك تشاركنا المجموعة الأخيرة من الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
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شاركت «كاديلاك» المجموعة الأخيرة من الصور الأولية لسيارة العرض «CELESTIQ» وذلك قبيل الكشف عنها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يتميز طراز «CELESTIQ» بكونه متجذر عميقا في تراث كاديلاك العريق وبارتباطه القوي بالتقنيات المتطورة، وسيجري صنع كل مركبة منه يدويا وفقا للمعايير المحددة وذلك في منشأة خاصة ضمن مركز التقنية الدولي التابع لشركة جنرال موتورز وعبر شراكة إبداعية بارزة، سيجري صنع كل «CELESTIQ» بطريقة بارعة بحيث تولد رابطا شخصيا مباشرا مع العميل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

حول هذا، قالة إيرين كروسلي، مديرة التصميم لمركبة «كاديلاك CELESTIQ»: سيتم التعرف على كل «CELESTIQ» فوريا كمركبة منفردة عن غيرها، بحيث تمنح كل عميل رابطا شخصيا مع الطراز الريادي الأحدث من «كاديلاك».
ومن خلال إعادة تصور مستقبل الفخامة الأمريكية عبر كاديلاك‘، فإننا ندخل بذلك عصرا جديدا من الفرص والإمكانيات غير المحدودة وننطلِق بمستقبل غير متناهٍ من عالم التصميم.
 

كاديلاك تشاركنا المجموعة الأخيرة من الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
كاديلاك تشاركنا المجموعة الأخيرة من الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
كاديلاك تشاركنا المجموعة الأخيرة من الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
كاديلاك تشاركنا المجموعة الأخيرة من الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
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