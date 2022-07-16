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شركة صينية تطرح كهربائية اقتصادية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 12:17 مساء
شركة صينية تطرح كهربائية اقتصادية جديدة
الصين تقتحم عالم السيارات الكهربائية بمركبة متطورة ورخيصة الثمن (الإنترنت)
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تنافس «BAW» الصينية أبرز المركبات الكهربائية بسيارة جديدة متطورة، وبسعر اقتصادي مقارنة بنظيراتها الموجودة في الأسواق.

وحصلت سيارة BAW S3 الجديدة على تصميم عصري، وهيكل بطول 3 أمتار و15 سنتيمترا، عرضه 149 سم، وارتفاعه 158 سم، وزودت بعجلات بمقاس 13 بوصة، ومصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، وفق «روسيا اليوم»

وجاءت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لـ4 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فخلت من الأزرار التقليدية واستعيض عن الأزرار بشاشتين لمسيتين متطورتين للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الصوت والتكييف ومختلف أنظمة السيارة.

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وجهزتها «BAW» بوسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بسلاسة وسهولة.

وجهزت نماذج هذه المركبة بمحركات كهربائية تمكنها من الوصول إلى سرعة 100 كلم/سا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 200 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.

وستطرح هذه المركبات في الأسواق في النصف الثاني من هذا العام، أما سعرها فسيكون بين 4500 و5000 دولار أميركي فقط.

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