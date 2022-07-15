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أهمية استخدام مقاعد الأطفال وحزام الأمان لحماية الصغار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 01:19 مساء
أهمية استخدام مقاعد الأطفال وحزام الأمان لحماية الصغار
استخدام المقاعد المخصصة للأطفال في سيارتك وكذلك حزام الأمان يقلل من خطر الإصابات والوفاة (الإنترنت)
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بشكل عام هناك دور مهم لحزام الأمان في حماية ركاب السيارة وامتصاص الآثار السلبية، التي قد تنجم من حوادث الاصطدام أو التقليل من أضرارها.

وتنجم معظم الأضرار في الحوادث نتيجة تحرك جسم الراكب واصطدامه بجسم ما داخل السيارة، واستخدام حزام الأمان في هذه الحالة يعمل على تثبيت جسم الراكب ويقلل إلى درجة كبيرة من حركته أثناء وقوع الحادث، وفق موقع «الشرارة».

- الطريقة الصحيحة لوضع مقاعد الأطفال في سيارتك

ولهذا الغرض، فإن تثبيت مقاعد السلامة المخصصة للأطفال بالسيارة يقلل من خطر الإصابات القاتلة للرضع والأطفال الصغار بنسبة 71% و54% على التوالي، وفقا لإحصائيات متخصصة، بينما تقل احتمالات إصابة الأطفال الأكبر سنا بنسبة 50% بإصابة مميتة أو خطيرة عندما يرتدون حزام الأمان.

ولعل الخطأ الكبير الذي يمكن أن نلاحظه من قبل بعض الآباء أو الأمهات هو جلوس الطفل أمام مقود السيارة أثناء القيادة من باب التسلية أو المغامرة. مثل هذا التصرف قد يمنع السائق من التحكم في قيادة السيارة بطريقة صحيحة وقد يؤدي هذا السلوك إلى ما لا يحمد عقباه.

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