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«هوندا» تطرح «CR-V» جديدة من الجيل السادس قريبا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 12:27 مساء
«هوندا» تطرح «CR-V» جديدة من الجيل السادس قريبا (فيديو)
جاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 186 سم، ارتفاعه 168 سم (الإنترنت)
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تعد «CR-V» من بين أكثر سيارات الكروس أوفر رواجًا وشعبية في العالم؛ لذا تسعى هوندا بشكل مستمر لدعم هذه المركبات بكل ما هو جديد.

وحصلت «CR-V» هذه المرة على تصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وممتصات صدمات معدلة مجهزة بإطارات بلاستيكية وعناصر مميزة من الكروم، كما تغير فيها شكل المصابيح وزودت مصابيحها بتقنيات LED الحديثة، وفق «روسيا اليوم».

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 186 سم، ارتفاعه 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم، كما ازدادت نسبة الصلابة الالتوائية لجسم السيارة بنسبة 15% مقارنة بمركبات CR-V السابقة، كما تحسنت في السيارة نسبة عزل الضوضاء الخارجية.

وزودت المركبة بصفين من المقاعد الجلدية المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصلت واجهة القيادة على مقود جديد وعلى شاشتين متطورتين تعملان باللمس واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصف الواجهة.

وزودتها هوندا بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح نماذج السيارة بعدة أنواع من المحركات منها محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 193 حصانا، كما سيطلق منها نماذج بمحركات هجينة بعزم 207 أحصنة.

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