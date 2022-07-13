Atwasat

بالفيديو: تعرف على سيارة «سيتروين» الشبابية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 01:45 مساء
بالفيديو: تعرف على سيارة «سيتروين» الشبابية الجديدة
ستروين تكشف عن واحدة من أجمل السيارات الشبابية (الإنترنت)
alwasat radio

فاجأت سيتروين محبي مركباتها وكشفت عن سيارة «C4» الجديدة التي تغيّرت ملامحها كليا لتصبح واحدة من أجمل السيارات الشبابية.

وحصلت Citroen C4 X على هيكل كروس كوبيه شبيه بهياكل سيارات «X6» الشهيرة من بي إم دبليو، وانفردت بتصميم مميز جدا للمصابيح، وصممت واجهتها الأمامية وفتحات الهواء الموجودة فيها لتمنح المركبة مظهر الحداثة والقوة بنفس الوقت وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي
وازداد طول هذه السيارة ليصبح 4 أمتار و60 سنتيمترا، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فباتت 267 سم، كما صمم الصندوق الخلفي بطريقة مميزة جدا ليمنح الهيكل انسيابية عالية وثباتا أثناء السير على السرعات العالية.

ولم يقتصر التميز في هذه السيارة على تصميمها الخارجي فقط، فحتى قمرتها صممت لتوحي بالحداثة والتطور بكل عناصرها، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشتين لمسيتين فريدتي التصميم، كما جهزت بنظام مولتيميديا MyCitroen Drive Plus، ونظام تحكم عبر الأوامر الصوتية.

وحصلت السيارة على سقف بانورامي كبير بنظام إضاءة مميز، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ووسادات أمان هوائية لجميع المقاعد، وأنظمة قيادة مختلفة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستطرحها سيتروين بعدة أنواع من المحركات تعمل بالبنزين والديزل، منها محرك بنزين توربيني بسعة 1.2 ليتر وعزم 102 حصان، ومحرك بنزين بعزم 130 حصانا، ومحرك BlueHDi توربوديزل بعزم 131 حصانا.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة روسية تكشف عن دراجة كهربائية وسيارة تعمل بالهيدروجين
شركة روسية تكشف عن دراجة كهربائية وسيارة تعمل بالهيدروجين
«لادا» تطرح نسخة معدلة من سيارتها العائلية
«لادا» تطرح نسخة معدلة من سيارتها العائلية
لمع سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
لمع سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع
الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع
هل يجب تدوير إطارات السيارة؟
هل يجب تدوير إطارات السيارة؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح لتجنب حرائق السيارات صيفا
نصائح لتجنب حرائق السيارات صيفا...
بالفيديو: الهند تطلق رباعية دفع رخيصة الثمن
بالفيديو: الهند تطلق رباعية دفع رخيصة الثمن...
عند ارتفاع حرارة محرك السيارة.. اتبع هذه الإجراءات
عند ارتفاع حرارة محرك السيارة.. اتبع هذه الإجراءات...
بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة
بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة...
بالفيديو: بيجو تطلق تحفة في عالم السيارات الأنيقة
بالفيديو: بيجو تطلق تحفة في عالم السيارات الأنيقة...
المزيد
بالفيديو: تعرف على سيارة «سيتروين» الشبابية الجديدة
بالفيديو: تعرف على سيارة «سيتروين» الشبابية الجديدة...
تعرف على مميزات «بوليستار أدابتور» الكهربائية
تعرف على مميزات «بوليستار أدابتور» الكهربائية...
بالفيديو: «بيك آب» جديدة من «فولكس فاغن»
بالفيديو: «بيك آب» جديدة من «فولكس فاغن»...
هل يجب تدوير إطارات السيارة؟
هل يجب تدوير إطارات السيارة؟...
الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع
الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط