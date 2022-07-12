تعرف على مميزات «بوليستار أدابتور» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

بوليستار أدابتور POLESTAR ADAPTOR هي مفهوم جديد لسيارة رودستر كهربائية أنيقة للغاية، مصممة بمستوى 5 من التحكم الذاتي للقيادة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تصميم السيارة

السيارة باللون الأبيض (مثل معظم سيارات بوليستار)، ولها المصابيح الأمامية نفسها مثل سيارة بريسبت الكهربائية.



أدابتور عبارة عن سيارة رودستر أنيقة تعانق الأرض بدون قمة، وهي تتسع لشخصين فقط، يمكنهما الوصول إلى مقصورة السيارة باستخدام أسلوب باب غير مرئي إلى حد ما، ولكن المزيد عن ذلك سيتم الكشف عنه لاحقا.



بدأ تصميم المشروع كطريقة لاستكشاف رحلة الإنسان نحو السيارات ذاتية القيادة، كانت الخطوة الأولى هي تصميم سيارة توحي بالثقة، وتبدو قادرة على القدر نفسه من الإثارة، تدعوك لركوبها وقيادتها واقتنائها.



صممت هذه السيارة لتحقق متعة القيادة مع التقنيات الحديثة ويسمح لك الجسم المنخفض المتدلي بالوصول إلى سرعات فائقة مع الحفاظ على مستوى أعلى من القوة السفلية.



قيادة ذاتية

تتمتع بوليستار أدابتور بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الخامس، وهناك تركيز على الخصوصية، كما أن جميع المعلومات التي تجمعها السيارة مملوكة لأصحاب السيارة فقط. ويمكن للسائق استخدام هذا لتدريب الذكاء الصناعي لسيارته مع التأكد من أن أي بيانات تجمعها أدابتور لن يتم تحقيق دخل من ورائها أو انتهاكها.



ربما تكون مقصورة سيارة بوليستار أدابتور غريبة ومختلفة، فالسيارة على شكل لوح نسبيا ولها أبواب تقع أفقيا في الجزء العلوي وليس على جانبي السيارة. وتصميماتها الداخلية (إذا كان بإمكانك تسميتها) هي تصميم حديث متطور مع قمرة قيادة مطولة للسائق، ومقصورة مغلقة أكثر لراكب الأمامي. عند ملاحظتها من الأعلى، تبدو المقصورة «على شكل نجمة» تقريبا، وكأنها إعادة تفسير شعار بوليستار الخاص. تأتي المقصورة الطويلة للسائق مع عجلة قيادة ذكية.

بوليستار أدابتور.. سيارة كهربائية فائقة بمستوى 5 من التحكم الذاتي للقيادة (الإنترنت)