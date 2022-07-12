بالفيديو: «بيك آب» جديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «فولكس فاغن» رسميا سيارة Amarok التي صممت لتكون من بين أجمل وأقوى مركبات الـ«بيك آب»، وتنافس نظيراتها من «تويوتا» و«فورد» و«نيسان».

وحصلت المركبة الجديدة على مظهر أجمل وملامح أكثر قوة مقارنة بسيارات (Amarok) السابقة، كما ازداد طولها ليصبح 5 أمتار و35 سنتيمترا، أما عرضها فأصبح 191 سم، وارتفاعها 188 سم وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

أنظمة تعليق متطورة

وجهّزت السيارة بأنظمة تعليق معدّلة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وحصلت على عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 17 إنشا، أما قمرتها فجهزت بصفين من المقاعد يتسعان لـ5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على نظام «مولتيميديا» متطور، وشاشة لمسية حديثة.



وزودتها فولكس فاغن بعدة أنظمة قيادة للطرقات المختلفة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ومصابيح تعمل مع أحدث تقنيات LED.



محرك السيارة

وستعمل نسخها العادية بمحركات توربوديزل بسعة 2.0 ليتر بعزم 150 و170 حصانا، كما ستطرح منها نسخ بمحركات بعزم 204 و209 أحصنة، ونسخ أكثر قوة مجهزة بمحركات V6 بسعة 3.0 ليتر وعزم 241 و250 حصانا.



وأقوى نسخة من هذه السيارة ستحصل على محرك بنزين EcoBoost توربيني بسعة 2.3 ليتر يولد عزما يعادل 302 حصانا، وستجهز بعلبة سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.



كشفت فولكس فاغن رسميا عن سيارتها Amarok البيك آب (الإنترنت)