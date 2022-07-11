هل يجب تدوير إطارات السيارة؟

القاهرة - بوابة الوسط

يزيد تدوير أو تبديل الإطارات بين محوري السيارة بصورة منتظمة، من كفاءة المركبة وعمرها الافتراضي ويعزز عوامل السلامة، حسب خبير ألماني.

وقال خبير السيارات الألماني، هانز يورغن دريكسلر، إنه ينبغي تدوير الإطارات بعد قطع السيارة لمسافة 10000 كلم.

وأكد أن الإطارات المركبة على محور الدفع عادةً ما تتآكل بشكل أسرع من الأخرى، التي تدور بشكل حر، وفق «ألمانيا بالعربي».

فيما أكد دريكسلر ضرورة تركيب الإطارات ذات عمق المداس الأفضل على المحور الخلفي، وذلك حتى لا تتأثر مسافة الكبح بشكل سلبي.

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وأشار إلى أن الفارق في تآكل الإطارات لا يظهر بشكل واضح عند قطع السيارة لمسافة حتى 10000 كلم، بينما ينبغي الاستغناء عن عملية تبديل الإطارات من محور لآخر بعد قطع السيارة لمسافة 30000 كلم.

الخبير الألماني ينصح كذلك بألا يقل عمق مداس الإطار عن 3 ملم، وهو ما يزيد عن المقدار الذي تنص عليه التشريعات القانونية في بعض الدول والذي يبلغ 1.6 ملم.

إذ أثبت اختبار أجرته شركة نوكيان تايرز المنتجة لإطارات السيارات أن خطورة الانزلاق على الماء مع الإطارات ذات عمق مداس 1.6 تظهر عند القيادة بسرعة 76 كلم/ساعة، بينما تبدأ خطورة الانزلاق مع الإطارات الجديدة عند سرعة 96 كلم/ساعة.