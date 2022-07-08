«لادا» تطرح نسخة معدلة من سيارتها العائلية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد «Granta» التي تطرحها لادا (Lada) أكثر السيارات رواجا في روسيا وبعض أسواق العالم، نظرا لعمليتها واقتصادها في استهلاك الوقود، والآن توفرت منها نسخ معدلة بميزات جديدة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها لادا فإن نماذج «Granta» الجديدة ستحصل على تعديلات طفيفة ليصبح مظهرها العام أكثر عصرية، كما ستزود بممتصاد صدمات أكثر قوة، وستضاف بعض اللمسات على هيكلها ومصابيحها والمرايا الجانبية فيها، كما ستحصل بعض نماذجها على فتحات هوائية وجناح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وفق «روسيا اليوم».

وستحصل السيارة أيضا على نظام صوتيات معدل ومكبرات صوت جديدة، وأنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية والزجاج والمرايا الجانبية، ومكيف جديد، وعجلات 185/55 بمقاس 15 إنشا.

كما تم تجهيزها بنظام ABS جديد للمكابح، ونظام منع الانزلاق، ونظام Drive Active، وتقنيات ERA-GLONASS الروسي لتحديد المواقع، ومصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.

وستطرح المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 و 1.6 ليتر، وعلبة سرعة يدوية بـ5 سرعات، وأوتوماتيكية بـ6 سرعات.