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شركة روسية تكشف عن دراجة كهربائية وسيارة تعمل بالهيدروجين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 01:15 مساء
شركة روسية تكشف عن دراجة كهربائية وسيارة تعمل بالهيدروجين
السيارة الجديدة تم اختبارها في ظروف الصقيع (الإنترنت)
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أعلنت شركة «Aurus» الروسية خلال فعاليات معرض «إينوبروم» الصناعي بيكاترينبورغ دراجتها الكهربائية الجديدة وسيارة فاخرة تعمل بوقود الهيدروجين.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن دراجة «Merlon» الجديدة هي أول دراجة كهربائية في تاريخ إنتاج «Aurus»، وجهزت بمحرك باستطاعة 140 كيلوواط، وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 200 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.7 ثانية، كما يمكن شحنها في أي محطة شحن كهربائية روسية، وفق «روسيا اليوم».

والآلية المميزة الأخرى التي استعرضتها الشركة كانت سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين الذي لا يسبب بانبعاثات ضارة للبيئة. وأشارت «Aurus» إلى أن السيارة الجديدة قد تم اختبارها في ظروف الصقيع وفي درجات حرارة تتراوح ما بين 30 و40 درجة تحت الصفر، ويمكن لهذه السيارة قطع مسافة 600 كلم في كل تعبئة للوقود، والتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4 ثوان.

وخلال المعرض استعرضت شركة «Sinara-Transport Machines» أيضا حافلة «Sinara-6253» الكهربائية أيضا، والتي تعتبر أول حافلة تنتجها من هذا النوع لاستخدامات النقل المدني.

وتعقد فعاليات معرض «إينوبروم» الصناعي الدولي في يكاترينبورغ الروسية هذا العام في الفترة ما بين 4 و7 يوليو الجاري، وبمشاركة 22 دولة، وتناقش خلال المعرض قضايا التطوير الصناعي والأمور التي تتعلق بتطوير البنى التحتية ومحطات مترو الأنفاق وجودة مياه الشرب وتطوير السياحة.

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