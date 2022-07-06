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بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 03:07 مساء
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «تويوتا»
تويوتا تطرح رباعية دفع أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود (الإنترنت)
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كشفت تويوتا رسميا عن سيارة Urban Cruiser Hyryder التي صُنِّفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها عملية.

وتميزت هذه السيارة بجمال تصميمها الخارجي وخصوصًا من ناحية تصميم مصابيحها وخطوط الكروم التي تتداخل مع عناصر الكربون بصورة أنيقة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي
وجاءت المركبة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و36 سنتيمترا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 163 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 17 إنشا.

داخلية السيارة
وحصلت قمرة هذه السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وصُمِّمت واجهتها بشكل أنيق وجذاب، كما زودت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة لمسية متطورة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها تويوتا بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعدة أنواع من المحركات، منها محرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 102 حصان، ومحرك هجين بعمل بالبنزين والكهرباء، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ6 سرعات.


 

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