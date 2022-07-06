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بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «سوزوكي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 12:00 مساء
بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «سوزوكي»
سوزوكي اليابانية تطلق سيارة شبابية أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود (الإنترنت)
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كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارة Maruti الجديدة التي صُمِّمت لتكون مركبة شبابية أنيقة واقتصادية وسعرها منافس وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

خارجية السيارة
بنيت السيارة على منصة معدلة عن منصات سيارات Suzuki Swift، وحصلت على هيكل بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، عرضه 179 سم، ارتفاعه 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 255 سم.

وحصلت المركبة من الداخل على صفين من المقاعد التي تتسع لـ5 ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور، وشاشة لمسية بمقاس 7 بوصات تعمل مع نظام +Smartplay Pro، كما ستحصل الإصدارات الأكثر ثمنا على شاشات أكثر تطورا بمقاس 9 بوصات ونظام صوتيات Arkamys.

وصُمِّمت هذه السيارة لتكون قادرة على اجتياز الطرق الوعرة؛ إذ زودت بأنظمة تعليق وعجلات خاصة، كما حصلت على أنظمة قيادة مختلفة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

موفرة للوقود
لترشيد استهلاك الوقود زُودت هذه المركبة بمحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 103 و105 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ6 سرعات.


 

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