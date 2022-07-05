5 نصائح أساسية لصيانة السيارات للمبتدئين

القاهرة - بوابة الوسط

يجب على السائقين ومالكي السيارات، وخصوصا المبتدئين، أن يعرفوا أهمية العناية بالسيارة بكل تفاصيلها. وإلى جانب الصيانة الدورية للسيارة، ينبغي عليهم تعلم وتطوير بعض العادات الأساسية للتعامل الأمثل مع مركباتهم، سواء في حالات الطوارئ أو في أفضل حالاتها.

أعددنا لكم خمس نصائح أساسية لصيانة السيارات للمبتدئين تعرفوا عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

نسبة السوائل

- تعد المحافظة على النسبة المحددة لكل من زيت المحرك، وزيت ناقل الحركة، وماء المبرد وسيلة سهلة للحفاظ على أداء سيارتك. فأهمية السوائل إنها كالدم في الجسم ومثلها في حياة السيارة

- لذا، ينبغي مراعاة الفحص الدوري لنسبة السوائل في السيارة وإضافتها في حالة النقصان من دون بعض السوائل، تحدث أعطال تكاليفها باهظة.



أضواء التحذير

- تحتوي السيارات على أنظمة متطورة من أجهزة الاستشعار وأضواء التحذير التي تخبرك بكل شيء بدءا من أن ضغط الهواء في إحدى إطارات سيارتك منخفض، إلى مشاكل أكبر من ذلك في المحرك.

بناء على ذلك، عليك أن تعرف ما يعنيه كل مصباح من مصابيح التحذير، وكيفية حل المشكلة التي أجبرته على الإضاءة.

لن يكلفك ذلك سوى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بسيارتك، لتتعرف على مصابيح التحذير ومتى تضاء.



ضغط الهواء في الإطارات

- يعد ضغط الإطارات الصحيح أمرا ضروريا جدا، وهو يقلل خطر التآكل المبكر، أو الانفجار المفاجئ.



- تفقد ضغط الهواء في الإطارات بشكل دوري، قد يكون لدى سيارتك نظام تحذير من ضغط الهواء المنخفض. لكن قد لا يعمل إلا عندما تنخفض نسبة الهواء إلى مستوى خطير.

- ينصح بالتحقق من الضغط مرة واحدة شهريا، وإضافة الهواء إن لزم الأمر.

- وأحرص على عدم زيادة كمية الهواء في الإطار، لأن ذلك يكون له آثار سلبية.

راقب سيارتك عند تشغيلها

- عندما تبدأ بتشغيل سيارتك صباحا وأحسست بوجود اهتزاز أو تردد، فهذا يعد من العلامات التي تدل على أن شيئا ما في السيارة يبدو غير طبيعيا، تواصل مع الخبير أو الميكانيكي مباشرة لتعرف سبب العطل وتسارع في إصلاحه.



استمع إلى سيارتك

- تتواصل الآلات معنا بصوت مسموع، فهي تصدر جميع أنواع الأصوات العادية. لكن عندما تبدأ بإصدار الأصوات غير الطبيعية والمألوفة، معناه أنها تطلب منك نقلها إلى أقرب مركز صيانة.



- انتبه جيدا للظروف الجوية، ودرجات الحرارة، والأوقات التي تظهر فيها تلك الأصوات، فالميكانيكي سيطرح هذه الأسئلة عليك، ويجب أن تجيب عليها بدقة.