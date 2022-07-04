Atwasat

أسباب ضعف عزم السيارة وبعض الحلول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 03:00 مساء
أسباب ضعف عزم السيارة وبعض الحلول
أبرز العوامل المضرة بالأداء وضعف عزم السيارة لتجنب حدوثها (الإنترنت)
alwasat radio

يعاني الكثير من أصحاب السيارات من مشكلة ضعف عزم السيارة ما يمنعهم من التمتع بقيادة سهلة ومريحة، إذ يشعر السائق أن هناك شيئا ما غير اعتيادي أثناء القيادة ولكنه لا يعلم ما السبب فلكل سائق حدس ما تجاه سيارته يطلعه على شعور خاص بعمل غير منتظم للمحرك أثناء الاندفاع أو تبديل الجير، سواء كان الاستخدام عاديا أو أوتوماتيكيا.

هذا الحدس عادة ما يظهر مشكلة في مدى عزم سير السيارة على مختلف الطرقات، لذلك قد يشعر السائق أحيانا بأن المركبة ليست كما اعتاد أن يلاحظ قوتها.
إليكم فيما يلي، أبرز العوامل المضرة بالأداء وضعف عزم السيارة لتجنب حدوثها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

نوعية زيت المحرك
- قد يكون السبب ويجب تغييره مع فلتر الزيت أيضا. فبشكل طبيعي الزيادة في الترسبات ستقلل من اللزوجة والأداء وعمر المحرك.

نوعية الوقود
- يجب أن يتضمن أكبر نسبة من الأوكتان لمنع الترسبات من التكاثر والتي قد تؤدي بدورها إلى سد وتعطيل فلتر البنزين.

فلتر الهواء
- يجب تنظيفه دوريا عبر نفخه بالهواء المضغوط، أو استبداله بآخر جديد في حالة التلف.

الحرارة المرتفعة
- تجاهلها لن يؤثر فقط على العزم وإنما قد يودي بالقطع الموجودة داخل المحرك إلى التلف، وحتى إلى تعطل المحرك تماما.

الجير بوكس و البوجيهات
- تفقد الكلتش والجير بوكس، فهما عاملان رئيسيان في المحصلة النهائية لقوة السيارة.
- تلف إحدى البوجيات أو المكان الذي توضع فيه الكويلات، قد يؤدي إلى ضعف في القوة.

البخاخات
- عدم تنظيف البخاخات باستمرار قد يؤدي أيضا إلى هذه النتيجة.

بعض الحلول
- لا تتجاهل لأي سبب كان ضعف عزم السيارة لأنه سيؤثر لا محالة على أجزاء أخرى في السيارة، قد يودي بها إلى ما هو أسوأ.
- وبالتالي عليك أن تفحص الأسباب التي قرأتها في الصفحة الأولى ومحاولة معرفة سبب ضعف العزم.
- ولكن في بعض الأحيان يكون الموضوع مختلفا، إليك بعض الحلول الأخرى.
- من المعلوم أن الثبات والاستقرار في الأداء شيء مستحيل بالنسبة لسيارة موضوعة للاستخدام اليومي، ولكن على السائق التنبه من الاستخدام الخشن والقاسي للمحرك يوميا ما سيؤدي حتما إلى ضعف المحرك والأداء وانخفاض العمر الافتراضي للسيارة.
- بعض السائقين يركبون سدادة على مخرج العادم لأسباب تجميلية أو غيره، من الأفضل نزعها لأنها بالتأكيد ستضعف عزم السيارة مع الوقت.
- وإن كانت السيارة تعمل بنظام الكربريتر، يجب عليك صيانته عبر تنظيفه أو إصلاحه أو تغييره. أما نظام البخاخ، فيجب تنظيفه أم تغييره أيضا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: الهند تطلق رباعية دفع رخيصة الثمن
بالفيديو: الهند تطلق رباعية دفع رخيصة الثمن
«إم جي» تنافس «نيسان» و«رينو» بكهربائية متطورة
«إم جي» تنافس «نيسان» و«رينو» بكهربائية متطورة
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة
بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة
9 خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح
9 خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كل ما تحتاج معرفته عن منظف زجاج السيارة
كل ما تحتاج معرفته عن منظف زجاج السيارة...
4 حقائق عن زيت المحرك عليك معرفتها
4 حقائق عن زيت المحرك عليك معرفتها...
«سوبارو» تطرح سيارة كروس أوفر تتمتع بميزات أمان عالية (فيديو)
«سوبارو» تطرح سيارة كروس أوفر تتمتع بميزات أمان عالية ......
273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة
273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة...
«شيفروليه» تكشف عن «بليزر EV» الكهربائية
«شيفروليه» تكشف عن «بليزر EV» الكهربائية...
المزيد
أسباب ضعف عزم السيارة وبعض الحلول
أسباب ضعف عزم السيارة وبعض الحلول...
الصور الأولى لـ«سيتلوس» كيا 2023
الصور الأولى لـ«سيتلوس» كيا 2023...
«هيونداي أيونيك 5» تحقق أعلى درجات اختبارات السلامة
«هيونداي أيونيك 5» تحقق أعلى درجات اختبارات السلامة...
9 خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح
9 خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح...
بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة
بالصور: تعرف إلى جديد «DS 7» المعدلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط