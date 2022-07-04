أسباب ضعف عزم السيارة وبعض الحلول

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثير من أصحاب السيارات من مشكلة ضعف عزم السيارة ما يمنعهم من التمتع بقيادة سهلة ومريحة، إذ يشعر السائق أن هناك شيئا ما غير اعتيادي أثناء القيادة ولكنه لا يعلم ما السبب فلكل سائق حدس ما تجاه سيارته يطلعه على شعور خاص بعمل غير منتظم للمحرك أثناء الاندفاع أو تبديل الجير، سواء كان الاستخدام عاديا أو أوتوماتيكيا.

هذا الحدس عادة ما يظهر مشكلة في مدى عزم سير السيارة على مختلف الطرقات، لذلك قد يشعر السائق أحيانا بأن المركبة ليست كما اعتاد أن يلاحظ قوتها.

إليكم فيما يلي، أبرز العوامل المضرة بالأداء وضعف عزم السيارة لتجنب حدوثها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

نوعية زيت المحرك

- قد يكون السبب ويجب تغييره مع فلتر الزيت أيضا. فبشكل طبيعي الزيادة في الترسبات ستقلل من اللزوجة والأداء وعمر المحرك.

نوعية الوقود

- يجب أن يتضمن أكبر نسبة من الأوكتان لمنع الترسبات من التكاثر والتي قد تؤدي بدورها إلى سد وتعطيل فلتر البنزين.

فلتر الهواء

- يجب تنظيفه دوريا عبر نفخه بالهواء المضغوط، أو استبداله بآخر جديد في حالة التلف.

الحرارة المرتفعة

- تجاهلها لن يؤثر فقط على العزم وإنما قد يودي بالقطع الموجودة داخل المحرك إلى التلف، وحتى إلى تعطل المحرك تماما.

الجير بوكس و البوجيهات

- تفقد الكلتش والجير بوكس، فهما عاملان رئيسيان في المحصلة النهائية لقوة السيارة.

- تلف إحدى البوجيات أو المكان الذي توضع فيه الكويلات، قد يؤدي إلى ضعف في القوة.

البخاخات

- عدم تنظيف البخاخات باستمرار قد يؤدي أيضا إلى هذه النتيجة.