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«هيونداي أيونيك 5» تحقق أعلى درجات اختبارات السلامة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 04:00 مساء
«هيونداي أيونيك 5» تحقق أعلى درجات اختبارات السلامة
تعرف على نتيجة اختبار التصادم لهيونداي أيونك (الإنترنت)
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أعلنت شركة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية للسيارات، فوزها بأعلى درجات السلامة في معايير الأمان عند التصادم من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي.

وتعد «أيونيك 5» أول طراز لأيونيك، العلامة التجارية المتخصصة في السيارات الكهربائية التجارية، وهي تستخدم المنصة المخصصة للسيارات الكهربائية(E-GMP) في مجموعة هيونداي للسيارات لأول مرة.

ويعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأميركي، الذي تأسس في العام 1959 كمؤسسة غير ربحية، سنويا عن نتائج التقييم الشامل بشأن مدى السلامة عند التصادم وقدرة السيارات على تجنب التصادم في السوق الأميركي.

ويعطي المعهد درجة «TSP+» للسيارات المؤهلة لأفضل درجات في اختبارات السلامة، وتليها الدرجة TPS للسيارات التي حصلت على درجات جيدة إلى حد ما.

ويمكن للسيارات الحصول على الدرجة TSP بعد نيل درجة «جيد» في 6 اختبارات كاملة بما فيها مقعد السائق والراكب والاصطدام الأمامي والجانبي وصلابة السقف ودعائم الرأس وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السيارات الحصول على أكثر من درجة متقدم في اختبار نظام تفادي الاصطدام الأمامي بالتزامن مع الحصول على أكثر من درجة مقبول في اختبار تقييم مصباح السيارة الأمامي.

وتُمنح درجة «TSP+» في حالة توافر الشروط السابقة، بالإضافة إلى حصول السيارة على أعلى من مقبول في اختبار تقييم مصباح السيارة الأمامي.

وأعلنت هيونداي أن «أيونيك 5» حصلت على أفضل الدرجات في تقييمات السلامة الستة، وفازت بأعلى درجة وهي متفوق في اختبار نظام تفادي الاصطدام الأمامي، وحصلت على درجتي جيد وممتاز في تقييم مصباح السيارة الأمامي.

يُشار إلى أن هناك خمس سيارات لشركة هيونداي حصلت على TSP+ هي أيونيك، توسان، سنتافي، باليسيد، نيكسو. وحصلت أفانتي، وسوناتا ، وفينيو، وسانتا كروز، على درجة TSP.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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