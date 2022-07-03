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9 خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 11:50 صباحا
9 خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح
طرق شحن بطارية السيارة دون أضرار.. تعرف إليها معنا (الإنترنت)
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يجهل البعض كيفية شحن بطارية السيارة، رغم أن هذه المشكلة بسيطة ولا تتطلب الكثير من القلق، ولكن التذكير ببعض الخطوات قد يكون مهمًا بين الوقت والآخر، والأمر سهل في حال اتبعت الخطوات التالية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

- يجب التأكد قبل بدء أي من الخطوات التالية من سلامة جسد البطارية في السيارة التي لا تعمل. والتأكد من أنه لا يوجد أي تسريب خارجي من سائل البطارية، لأن هذا السائل عبارة عن مواد حارقة، تؤثر بشكل كبير على الجلد.

- بعد التأكد من سلامة البطارية وهيكلها الخارجي، وأنه لا يوجد أي تسريب منها، قم بالتأكد من الأسلاك الموصولة بالبطارية بأنها ثابتة لا تتحرك، وإذا كانت غير ثابتة، قم بشدها وربطها بشكل قوي. كما يجب عليك التأكد بأن الوصلات المرتبطة بمقابض البطارية لا تحتوي على صدأ أو تأكسد، وإذا كانت على هذه الحال، قم بتنظيفها جيدًا وإعادة وضعها في مكانها الصحيح حسب ما كانت عليه في السابق.

- حاول أن توقف السيارة المساعدة بالقرب من مكان تواجد البطارية في سيارتك التي لا تعمل. مع ضرورة التأكد من أن قياس وصلات الشحن الخاصة بك، تصل من بطارية السيارة المساعدة إلى بطارية سيارتك الفارغة.

- قم بإطفاء محرك السيارة المساعدة، وافتح غطاء المحرك في كلتا السيارتين، وقم بملاحظة علامتي السالب والموجب، على أقطاب البطارية في السيارة المساعدة والسيارة الأخرى، وتحديدهما بشكل واضح.

- لاحظ أن وصلة الشحن، تحتوي في الغالب على لونين هما الأحمر، والذي يأتي باللون الأصفر أو الأخضر في بعض الأحيان، واللون الأسود. قم بتوصيل الوصلة ذات السلك باللون الأحمر، في القطب الموجب (+) من بطارية السيارة المساعدة، وبعد ذلك قم بتوصيل الطرف الآخر من نفس الوصلة ذات السلك الأحمر بالقطب الموجب (+) أيضاً من بطارية السيارة المعطلة.

- وهي الخطوة المهمة جدًا والتي قد يخطئ بها العديد من الأشخاص، قم بتوصيل الوصلة ذات السلك ذي اللون الأسود بالقطب السالب (-) من بطارية السيارة المساعدة، وبعد ذلك قم بتوصيل الطرف الآخر من نفس الوصلة ذات السلك ذي اللون الأسود أو الأصفر، بنقطة «الأرضي» في السيارة المعطلة، وهي أي منطقة وأي جزء معدني في محرك السيارة مثلاً. ولا تقم بتوصيل هذا الطرف من الوصلة بالقطب السالب (-) من قطب بطارية السيارة المعطلة، الأمر الذي قد يتسبب في بعض الأحيان في انفجار البطارية، أو تأثر وحدة الكهرباء في كلا السيارتين.

- بعد إتمام هذه الخطوات بالطريقة المشروحة، وبالتسلسل الصحيح، قم بتشغيل محرك السيارة المساعدة، ثم قم بعد ذلك بمحاولة تشغيل السيارة المعطلة، والتي قد لا تشتغل من المرة الأولى، وخصوصًا إذا كانت البطارية منتهية تمامًا، أعد المحاولة لحين اشتغال محرك السيارة المعطلة بشكل صحيح.

- قم قبل فصل الوصلات والأسلاك من كلتا السيارتين، بتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية في السيارة المعطلة والتي تتطلب طاقة وجهدًا كهربائيًا عاليًا، مثل مكيف السيارة، وتدفئة المقاعد والزجاج الخلفي.

- بعد ذلك قم بفصل الوصلات من السيارتين المعطلة والمساعدة على هذا الترتيب: افصل الوصلة ذات اللون الأسود من بطارية السيارة المعطلة، ثم افصلها من بطارية السيارة المساعدة، ثم قم بعد ذلك بفصل الوصلة ذات اللون الأحمر أو «الأصفر أو الأخضر» من بطارية السيارة المعطلة، وأخيرًا افصلها من بطارية السيارة المساعدة.

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