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بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 12:09 مساء
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
تعرف إلى مميزات سيارة تويوتا الكروس أوفر الجديدة
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كشفت تويوتا رسميًا عن سيارة Urban Cruiser Hyryder التي صُنِّفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها عملية وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

التصميم الخارجي
وتميزت هذه السيارة بجمال تصميمها الخارجي وخصوصًا من ناحية تصميم مصابيحها وخطوط الكروم التي تتداخل مع عناصر الكربون بصورة أنيقة.

وجاءت المركبة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و36 سنتيمترًا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 163 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 17 إنشا.

داخلية لسيارة
وحصلت قمرة هذه السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وصُمِّمت واجهتها بشكل أنيق وجذاب، كما زُوِّدت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة لمسية متطورة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستطرحها تويوتا بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعدة أنواع من المحركات، منها محرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 102 حصانا، ومحرك هجين بعمل بالبنزين والكهرباء، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ6 سرعات.

 

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