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«إم جي» تنافس «نيسان» و«رينو» بكهربائية متطورة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 01:10 مساء
«إم جي» تنافس «نيسان» و«رينو» بكهربائية متطورة
سيارة «MG4 Electric» منافس قوي لسيارات نيسان ورينو يظهر من أوروبا (الإنترنت)
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تحضر شركة «MG» (إم جي) لطرح سيارة كهربائية متطورة، في الأسواق الأوروبية، تنافس بها أحدث سيارات الكروس أوفر من نيسان ورينو.

وتشبه سيارة «MG4 Electric» من حيث الأبعاد مركبات ID.3 الحديثة من «فولكسفاغن»، لكنها حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و28 سنتيمترا، عرضه 183 سم، ارتفاعه 150 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم، حسب «روسيا اليوم».

وجهّزت السيارة بمصابيح مميزة تعمل بتقنيات (LED) الحديثة، وسقف بانورامي كبير، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وشاشة أكبر ثبتت في منتصفها.

إليك سيارة إم جي الكهربائية المستقبلية

وحصلت «MG4 Electric» على أنظمة شحن لاسلكي للهواتف، وميزات التحكم الصوتي بأنظمة (المالتيميديا)، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطلق من هذه السيارة نسختان، نسخة بمحرك كهربائي بعزم 170 حصانا، يعمل مع بطارية تكفي لقطع 350 كلم بالشحنة الواحدة، ونسخة أخرى مجهزة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية تكفي لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة، وسيكون بإمكان هذه السيارات التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8 ثوان.

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