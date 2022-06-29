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بالفيديو: سيارة كروس أنيقة واقتصادية من «Citroen»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 12:10 مساء
بالفيديو: سيارة كروس أنيقة واقتصادية من «Citroen»
جاءت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وجُهِّزت بعجلات مميزة بمقاس 19 إنشا (الإنترنت)
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أزاحت «Citroen» الفرنسية الستار عن سيارة «DS 7» الجديدة التي صنفها الكثيرون بأنها واحدة من أبزر مركبات الكروس أوفر التي ظهرت هذا العام.

وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات «DS 7» بتصميم أكثر عصرية، وحاول المصممون إبراز معالمها من خلال التعديلات التي أدخلت على الواجهة الأمامية؛ إذ بات شبك المبرد أكبر وأعرض، وتغيرت أشكال مصابيح الضباب، كما اختلف في السيارة شكل المصابيح الخلفية التي باتت أكثر تميزا عبر تقنيات LED التي حصلت عليها، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وجُهِّزت بعجلات مميزة بمقاس 19 إنشا، وجهز كل جنب من ممتص الصدمات الأمامي فيها بـ5 خطوط إضاءة ضمت 33 مصباح LED متطور.

وداخليًا زودتها «Citroen» بواجهة قيادة مميزة وعصرية مزودة بشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة، كما حصلت السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ5 ركاب.

وستطرح منها نسخ بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 130 حصانًا، ونسخ بمحركات 1.6 ليتر بعزم 225 حصانًا، كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.

 

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