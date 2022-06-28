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أسباب تلف وتعطل عمل دينامو السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 12:06 مساء
أسباب تلف وتعطل عمل دينامو السيارة
دينامو السيارة (الإنترنت)
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يُعد الدينامو بمثابة المولد الرئيسي للكهرباء في السيارة، إذ يرتبط مع المحرك من خلال حزام مطاطي، ويدور مع دوران المحرك فيتولد حقل مغناطيسي من أجل تحويل الطاقة الحركية في المحرك إلى طاقة كهربائية يتم نقلها إلى البطارية.

وبهذا نضمن عمل الأجهزة الكهربائية في السيارة التي تعمل دون الحاجة لتشغيل المحرك بالكامل، إذ تحتفظ البطارية بطاقة مخزنة مولدة من الدينامو، وفق «موتوري».

من أبرز الأعراض التي من شأنها أن تنبه السائق بسهولة هو الضوء التحذيري للبطارية عند لوحة العدادات، حيث ينبه السائق بوجود خلل في نظام شحن البطارية.

وفيما يلي بعض علامات تلف دينامو السيارة:
ضعف المصابيح الأمامية والخلفية.
ضعف قدرة البطارية على توليد شحنة كافية لتشغيل السيارة.
وجود خلل في الأسلاك والوصلات الكهربائية مما تُعيق عمل الدينامو.
انبعاث رائحة احتراق أو أي رائحة غريبة مشابهة بسبب ارتفاع حرارة الحزام المطاطي وتآكله.
سماع أصوات غريبة من جهة المحرك بسبب احتكاك الأجزاء الداخلية وتآكلها.
ضعف الأجهزة الكهربائية، مثل: التكييف والإنارة الداخلية وغيرها من الأجزاء التي تستمد قوتها من البطارية والدينامو.

-  صدور أصوات من الدينامو.. أسباب وعلاج

أسباب تعطل الدينامو:
انقضاء العمر الافتراضي للدينامو والذي يتراوح بين 5-8 سنوات.
تلف وتآكل الوصلات والأسلاك.
حدوث خلل في كمبيوتر السيارة.
تعطل الصمامات والفحمات المتصلة بالدينامو نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الحِمل عليها.

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