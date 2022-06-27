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عند ارتفاع حرارة محرك السيارة.. اتبع هذه الإجراءات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 04:05 مساء
عند ارتفاع حرارة محرك السيارة.. اتبع هذه الإجراءات
ارتفاع حرارة محرك السيارة (الإنترنت)
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يعد الاختلاف البسيط في درجة حرارة محرك سيارتك ما بين الشتاء والصيف شيئا طبيعيا ومقبولا، والأهم من ذلك أن تثبت الحرارة بعد اختلافها.

حتى في حال ارتفاعها عن الحد الطبيعي وثباتها، يعد ذلك أمرا لا يدعو للقلق، أما في حال ارتفاعها كثيرا عن الحد الطبيعي وظهور تنبيهات بهذا الشأن، يجب الاحتراز.

وينبغي اتباع الإجراءات التالية:
تخفيف السرعة مباشرة وعدم الاستمرار في القيادة.
عدم تغيير ناقل الحركة لـ (N)، ولكن تخفيف الضغط على الدواسات تدريجيا حتى تتوقف، وهذا ما يسمى بالتهدئة.
إطفاء المكيف، حيث إنه يُعتبر حِملا إضافيا على المحرك وحرارته.
تشغيل التدفئة وفتح شبابيك السيارة، وذلك يساعد على تخفيف الحرارة في دورة التبريد.
تجنب فتح جزء من غطاء المحرك والاستمرار في القيادة ظنا بأن ذلك قد يخفف درجة الحرارة، إذ إن الغطاء قد يفتح كاملا ويؤدي إلى حادث خطير.
ركن السيارة جانبا في مكان بعيد عن السيارات السريعة، وتشغيل إشارة التنبيه (Flasher).
إطفاء المحرك بالكامل، حيث إن عدم إطفاء المحرك قد يؤدي إلى التلف الكامل، كما أن السبب الرئيسي لركن السيارة هو درجة الحرارة العالية الناتجة عن عملية الاحتراق داخل المحرك.
فتح غطاء المحرك وتركه مفتوح لمدة لا تقل عن 20-25 دقيقة قبل فتح غطاء الرادياتير وتفقد حالة الماء.

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تجنب فتح غطاء الرادياتير مباشرة ودرجة حرارة المحرك عالية، إذ إن درجة حرارة الماء قد تصل إلى 140 درجة مئوية وقد تؤدي إلى حروق خطيرة.
بعد انتظار المدة الصحيحة، يمكن فتح غطاء الرادياتير، ويجب الانتباه إلى قفل الغطاء أو صوت «الطقة»، وباستخدام قطعة قماش سميكة يمكن تدوير الغطاء وسماع صوت «الطقة» الأولى، والانتظار قليلا حتى يخرج ما تبقى من بخار الماء الساخن أو ما يسمى بالتنسيم، ومن بعد ذلك يمكن تدوير الغطاء وسماع صوت «الطقة» الثانية وفتحه كاملا.
استخدام سائل تبريد المحرك أو ماء فاتر.
تشغيل المحرك وإضافة السائل بالتدريج حتى يدخل السائل إلى باقي أجزاء المحرك بالتدريج، وتجنب إضافة السائل كاملا بسرعة أو استخدام ماء بارد، إذ إن الماء البارد قد يؤثر على القطع الداخلية التي ما زالت حرارتها مرتفعة.
إحكام إغلاق غطاء الرادياتير.
الانطلاق لأقرب مركز الصيانة حتى يتأكد الفني من سبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد.

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