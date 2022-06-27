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أول سيارة في العالم تعمل لأشهر دون الحاجة للشحن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 11:30 صباحا
أول سيارة في العالم تعمل لأشهر دون الحاجة للشحن
هولندا تطلق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر دون الحاجة لشحنها (الإنترنت)
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طورت شركة «لايت يير» الهولندية للسيارات مركبة كهربائية تعتمد بشكل كلي على الطاقة الشمسية، وتعمل لأشهر دون الحاجة لإعادة الشحن.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن العمل على تطوير سيارة «لايت يير» استغرق 6 سنوات تقريبًا، وأنها باتت متاحة حاليًا للطلب، وستطرح بشكل رسمي خريف العام الجاري بسعر 250 ألف يورو، حسب «روسيا اليوم».

وتمكن مصممو هذه السيارة من دمج 5 أمتار مربعة من ألواح الطاقة الشمسية في عناصر هيكلها الخارجي، ما يمكن من شحن بطاريات المركبة لتسير لمسافة 70 كيلومترًا كل يوم تقريبًا.

كما يمكن شحن بطارياتها عبر شواحن منزلية، ويمكن شحنها في محطات كهربائية خاصة أيضًا فكل ساعة شحن في هذه المحطات تمكن السيارة من قطع 35 كلم إضافية، أما الشحن الكامل للبطارية فيمكن السيارة من قطع مسافة 520 كلم.

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وللتقليل من مقاومة الهواء وتوفير استهلاق الطاقة حصلت هذه السيارة على هيكل شديد الانسيابية، كما جرى تصميم قبضات الأبواب فيها لتكون مخفية في الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، كما استبدلت المرايا الجانبية في المركبة بكاميرات تظهر جانبي الطريق للسائق عبر شاشات داخل المقصورة.

ويمكن للسيارة الجديدة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 10 ثوان تقريبًا، والوصول إلى سرعة 160 كلم/سا.

أما قمرتها فجهزت بأحدث التقنيات، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 10.1 بوصة وتعمل مع نظام «أندرويد أوتوموتيف» (Android Automotive).

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