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«تويوتا» تعدل سيارتها الشهيرة لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 12:03 مساء
«تويوتا» تعدل سيارتها الشهيرة لهذا السبب
تويوتا تعدل «RAV4» (الإنترنت)
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قررت تويوتا إدخال تعديلات على سيارتها الشهيرة «RAV4» لاجتذاب شريحة أكبر من العملاء، رغم مبيعاتها الكبيرة.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة الجديدة نلاحظ أنها حصلت على بعض التعديلات التي تميزها عن مركبات RAV4 السابقة؛ إذ حصلت على مصابيح وكشافات ضباب جديدة، وتغيّر فيها شكل الفتحات الهوائية، كما أُدخلت بعض التعديلات على الواجهتين الأمامية والخلفية لتبدو السيارة أكثر تميزا، حسب «روسيا اليوم».

واستبدلت تويوتا الشاشات اللمسية بمقاس 7 و8 بوصات على واجهة القيادة بأخرى أكثر تطورًا بمقاس 10.5 بوصة، كما زودت السيارة الجديدة بنظام مولتيميديا أكثر حداثة يمكن التحكم به بشكل أفضل عبر الأوامر الصوتية، وجرى تحسين ميزة المساعد الصوتي «Hey, Toyota» مع هذا النظام.

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وزودت RAV4 الجديدة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتأتي نسخ هذه المركبة ذات الدفع الأمامي بمحرك هجين بعزم 218 حصانًا، أما نسخها ذات الدفع الرباعي فحصلت على محرك هجين بعزم 222 حصانًا.

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